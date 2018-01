Der "Messias" in Haßfurt

Zum traditionellen Adventskonzert am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, erklingt ab 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche der berühmte "Messias" von Georg Friedrich Händel in einer gestrafften Fassung. Es ist Händels bekanntestes Werk, das er in der Schaffenszeit von nur drei Wochen im Jahre 1741 komponiert hat.

In einem ersten Teil behandelt es die Verheißung des Messias beim Propheten Jesaja und die Verkündigung der Geburt Jesu nach dem Evangelisten Lukas. Im zweiten Teil wird das Leiden und die Erlösung musikalisch dargestellt, die in die Verheißung mündet, dass auch wir auf Auferstehung hoffen dürfen.



Packende Chöre

In Rezitativen und Arien, gesungen von Lisa Rothländer (Sopran), Jutta Schuberth (Alt), Sebastian Köchig (Tenor) und Volker Jörg (Bass), werden die Verheißungen proklamiert und melodiös betrachtet. In packenden Chören, dargeboten von dem Chor St. Kilian Haßfurt und dem Magdalenenchor Ebelsbach, werden das Warten im Dunkel und die Freude über das Licht musikalisch umgesetzt. Licht und Dunkel wechseln sich auch in den barocken Orchesterbegleitungen, gespielt vom Orchester der Hochschule für Musik Würzburg, ab. Dazwischen singt der Jugendchor adventliche und weihnachtliche Weisen.

Professionelle Musiker und Laien musizieren abwechslungsreich miteinander. Mit adventlichen Liedern des Jugendchores soll jene Stimmung aufkommen, die in den vergangenen Jahren viele in ihren Bann gezogen hat. Die Leitung hat Johannes Eirich. Alle sind zu diesem Konzert eingeladen.

Karten sind im Pfarrbüro, Pfarrgasse 8, zu erhalten. red