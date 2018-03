Der Mensch braucht die richtige Balance in seinem Leben

S ind Sie in den letzten Tagen zu spät gekommen, weil Ihre Uhr nachgeht? Das liegt nicht an Ihnen, sondern an den strombetriebenen Uhren, die momentan aufgrund fehlender Spannung zu langsam gehen. Inzwischen hat sich diese fehlende Spannung auf gut sechs Minuten summiert.

Vielleicht haben Sie in diesem Zusammenhang auch gemerkt, dass es wichtig ist, gut "in der Zeit zu sein". Da meine ich nicht nur die minutengenaue Uhrzeit, sondern unser ganz persönliches "In der Zeit sein".

Unsere momentane Zeit ist der kommende Frühling, in den letzten Tagen konnte man ihn schon richtig riechen. Es ist die Zeit des Neuaufbruchs in der Natur, den viele auch nutzen zu einem Neuaufbruch, einem neuen Anfang im persönlichen Bereich. Wir Menschen brauchen solche Auf- und Unterbrechungen, weil unser Leben sonst versandet und sich in Oberflächlichkeit erschöpft.

Die 40 Tage der Fastenzeit, die die christlichen Kirchen begehen, sind eine gute Gelegenheit zu einem solchen Neuaufbruch. Dabei geht es nicht um irgendwelchen Verzicht oder um eine Diät für eine gute Sommerfigur. Es geht auch nicht um Starkbierproben und Politikerderblecken. Es geht um eine Neuausrichtung meines Lebens, ein Ausbalancieren und Einüben, was ich eigentlich zum Leben brauche und wovon ich mein Leben bestimmen lassen will. Askese hat mehr mit Einüben zu tun, mit der Fähigkeit, eine bestimmte Fertigkeit oder Haltung zu erlangen, als mit Verzicht.

Ich selbst versuche momentan, meine Tage besser zu strukturieren, nicht so mit Terminen vollzustellen, um auch Zeit für mich, für meine wichtigen Beziehungen und Zeit für Gott zu haben. Das ist nicht ganz einfach, weil ich dabei an mir selbst arbeiten muss. Aber das ist der Sinn der österlichen Bußzeit. Das ist auch deshalb nicht ganz einfach, weil wir Menschen diese Zeit inzwischen ja zu allem Möglichen machen, nur nicht zu einer Zeit der Besinnung und Umkehr.

Vielleicht haben Sie auch gemerkt, dass Ihnen in diesen Tagen etwas fehlt. Und ich meine damit nicht die paar Minuten, die die Uhren anzeigen, sondern die Balance, die wir zum Leben brauchen, die Zeit, um mich neu auszurichten und zu orientieren. Es sind noch einige Tage bis Ostern. Probieren Sie diese Balance aus! Das ist ein gutes Fasten, eine gute Askese.



(Günter Schmitt ist Dekanatsreferent im katholischen Dekanat Haßberge.)