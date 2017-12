Der Mann hinter dem Rauschebart

Michael Memmel



Der hat mehr Angst vor dir als du vor ihm!" Ein klassischer Satz, wenn es um fremde Hunde geht. Seit gestern weiß ich: Er gilt auch für Nikoläuse! Ausgestattet mit Rauschebart, Bischofsstab, Mitra und goldenem Buch besuchte ich die Kinder der offenen Ganztags-Grundschule in Bischberg. Und mit ordentlich Respekt. Schließlich war mir schon klar, dass Erst- bis Viertklässler weniger leicht hinters Licht zu führen sind als meine Tochter mit 14 Monaten. Die musste am Vorabend für einen Testlauf herhalten und erkannte den eigenen Papa nicht. Wie aber mit fremden Jungs und Mädels umgehen? Stimme verstellen und tief grummeln? Den lockeren Dialekt gegen hochdeutsche Ernsthaftigkeit eintauschen? Und zur Verstärkung besser einen Knecht Ruprecht mitnehmen? Doch am Ende stellten sich die Kinder als wuselig, aber brav heraus. Auch wenn nicht alle mehr an den Nikolaus glaubten - im schlimmsten Fall wurde hinter dem Kostüm ein Lehrer vermutet (und niemals ein FT-Redakteur). Und so lautet meine Erfahrung, angelehnt an die nächste Hunde-Weisheit: "Nikoläuse, die schenken, werden auch nicht gebissen!"