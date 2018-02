Der Lebensabend am Heimatort

Mit einer Investitionssumme von rund 3,6 Millionen Euro stellt die Arbeiterwohlfahrt Bamberg die Rundumversorgung für pflegebedürftige Bürger in der Gemeinde Rattelsdorf sicher. Im Herzstück des Ortes, in der Gartenanlage des ehemaligen Klostergeländes des "Haus an der Itz" gegenüber dem betreuten Wohngebäude, entsteht ein Wohn- und Pflegezentrum mit ambulanter Versorgung und Tagespflegeinrichtung. Parallel dazu erfolgt als Leader-Projekt die Neugestaltung der barocken Klostergartenanlage zum Garten der Begegnung.

"Nachdem wir vor fast 15 Jahren unser Pflegezentrum am Amselweg notgedrungen aufgeben mussten, kann ich jetzt mit diesem neuen Projekt mein Versprechen von damals einhalten, dass die Arbeiterwohlfahrt zurückkehrt nach Rattelsdorf. Ich bin darüber sehr glücklich", betonte Werner Dippold , der Geschäftsführende Vorstand der Awo bei einem Ortstermin in der Klosteranlage. Das unterstrich auch Bürgermeister Bruno Kellner (VU): "Nach dem Wegzug der Pflegeeinrichtung der Awo ist im Markt eine wesentliche Lücke entstanden. Es war deshalb seit Jahren ein wichtiges Anliegen, neben den durchgeführten Infrastrukturmaßnahmen Möglichkeiten für ältere Bürger zu schaffen, ihren Lebensabend am Heimatort zu verbringen. Der demografische Wandel mit einer älter werdenden Bevölkerung trifft auch den Markt Rattelsdorf", betonte Kellner. Deshalb sei er der Awo dankbar für ihr Engagement in der Gemeinde.



30 Plätze für Tagespflege

In der neuen, geplanten Einrichtung profitieren Senioren von einem privaten, altersgerechten Wohnumfeld mit abgestimmtem Dienstleistungsangebot und generationsübergreifenden Gemeinschaftsaktivitäten. Im Erdgeschoss des neuen Gebäudes sind rund 30 Plätze für die Tagespflege geplant. Im ersten Obergeschoss entstehen neun Einzel-Appartements. Ein Wohlfühlbad, sechs Einzel-Appartements und drei Doppel-Appartements im zweiten Obergeschoss ergänzen das Angebot.

Die barrierefreie und rollstuhlgerechte Gestaltung der Wohnungen berücksichtigt mögliche Bewegungseinschränkungen älterer und behinderter Menschen und fördert dadurch das eigenständige Wohnen. Der Baubeginn ist für das Frühjahr 2018 geplant. Mit der Fertigstellung wird im Frühjahr 2019 gerechnet. Mit dem geplanten Bauvorhaben erweitert die Awo ihr Leistungsangebot im Objekt sowie im Gemeindegebiet des Marktes Rattelsdorf mit einem offenen Mittagstisch, dem Awo-Hausnotruf, ambulanter pflegerischer Versorgung, "Essen auf Rädern" und einer Pflegeberatung. Die Bürger des Marktes haben zu der Wohnanlage im Kloster einen historischen Bezug. Von früher kennen sie die Gebäude des dortigen Kindergartens aus eigenen Kindertagen oder aus der Zeit der Betreuung ihrer Kinder dort und kehren womöglich im Alter auf das schöne Areal an der Itz zurück.