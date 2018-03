Der Landkreis soll blühen und geeigneter Lebensraum für Insekten sein

Der Landkreis Haßberge verstärkt seine Bemühungen um das Leader-Projekt "Blühender Landkreis Haßberge", das im vergangenen Jahr gestartet worden ist. Dazu sind jetzt an vier Orten im Landkreis Workshops vorgesehen, wie die Abteilung Gartenbau und Landschaftspflege des Landratsamtes in Haßfurt mitteilte. 20 (von 26) Kommunen und der Landkreis selbst machen mit.



Nahrungsgrundlagen

Leader bedeutet, dass für das Projekt Fördermittel der Europäischen Union fließen. Mit dem Projekt "Blühender Landkreis Haßberge" wird das Ziel verfolgt, vor allem ungenutzte Flächen in Blühflächen umzuwandeln, um damit Nahrungsquellen und Lebensraum für Bienen und weitere Insekten zu schaffen, vor allem auch in der kritischen Zeit im Jahr von Juni bis Oktober, in der nur noch wenig Nahrung in der Natur vorhanden ist. Durch Ansaaten mit standortgerechten Pflanzen, mit der Schaffung der richtigen Bodenverhältnisse und mit Initialpflanzungen wollen der Landkreis und die beteiligten Städte und Gemeinden öffentliche Grünflächen in nachhaltige öffentliche "Bunt"-Flächen umwandeln. Insekten sollen Nahrung finden, damit sie überleben und somit soll ein Beitrag geleistet werden für die Artenvielfalt und die Natur insgesamt.



Der Zeitplan

Die Workshops finden wie folgt statt: am Montag, 9. April, in Aidhausen im Kolpingheim (für den Bereich Aidhausen, Bundorf, Burgpreppach, Hofheim, Riedbach); am Dienstag, 10. April, in Breitbrunn im Gemeindezentrum (für Breitbrunn, Eltmann, Oberaurach, Stettfeld, Rauhenebrach); am Mittwoch, 11. April, in Ebern im Bauhof der Stadt (für Ebern, Ermershausen, Kirchlauter, Maroldsweisach, Untermerzbach); am Donnerstag, 12. April, in Obertheres im Verwaltungsgebäude (für Haßfurt, Knetzgau, Theres, Wonfurt, Zeil).

An diesem Workshop sollen neben Bauhofmitarbeitern insbesondere Mitglieder der Gartenbauvereine sowie Imkervereine, Landwirte und weitere interessierte Bürger teilnehmen, teilt der Landkreis mit. red