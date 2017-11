Der Kriegstoten gedenken

Überall im Landkreis treffen sich am Sonntag, 19. November, die Menschen zu Gedenkfeiern. Sie gedenken der Opfer von Krieg und Gewalt. So in Ebern , wo die Feier am Kriegerdenkmal (Ossarium) stattfindet. Wie die Verwaltungsgemeinschaft mitteilt, werden die Vereins- bzw. Behördenvertreter gebeten, mit einer Kranz-, Fahnen- oder Ehrenabordnung teilzunehmen. Die Gottesdienste in den beiden Eberner Kirchen beginnen um 10 Uhr. Ein Trauerzug marschiert um 11 Uhr vom Rathaus zum Ossarium. Der Ansprache durch Bürgermeister Jürgen Hennemann folgen Worte des Gedenkens und Gebets durch die Pfarrer Grosser und Theiler. Das Blasorchester Ebern übernimmt die musikalische Umrahmung. Zu dieser Feierstunde sind alle Bürger eingeladen.

Eine Gedenkfeier anlässlich des Volkstrauertages findet auch in Eyrichshof statt. Sie beginnt um 9 Uhr mit einem Gottesdienst in der Friedhofskapelle. Nach dem Gottesdienst legt die Soldatenkameradschaft am Kriegerdenkmal einen Kranz nieder und gedenkt der Gefallenen und Vermissten beider Weltkriege. Die musikalische Umrahmung übernimmt der Posaunenchor Fischbach.

Zu einer Gedenkfeier am Kriegerdenkmal lädt auch die Soldatenkameradschaft des Pfarrweisacher Gemeindeteils Kraisdorf am Sonntag ein. Die Mitglieder der Kameradschaft, die Feuerwehr und eine Ehrenabordnung der Reservisten treffen sich um 12.45 Uhr beim Gasthaus Bühler und marschieren von dort unter den Klängen der Blasmusik Kraisdorf zum Denkmal. alc