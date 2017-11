Der Kreisverband Bayreuth/Kulmbach ist der stärkste in Oberfranken

Der Kreisverband Bayreuth/Kulmbach der Deutschen Polizeigewerkschaft feierte inmitten historischer Dampfrösser sein 60-jähriges Jubiläum. Der wieder gewählte Kreisvorsitzende Peter Stenglein ging kurz auf die Historie des Kreisverbandes ein und stellte fest, dass sich seit 1957 bis heute immer wieder Kolleginnen und Kollegen ehrenamtlich für die Deutsche Polizeigewerkschaft im Kreisverband Bayreuth/Kulmbach engagieren.

Dem Ehrenabend wohnten auch die beiden Landtagsabgeordneten Ludwig von Lerchenfeld (CSU) und Klaus Adelt (SPD) bei. Die Festrede hielt Landesvorsitzender Rainer Nachtigall, der die Bemühungen von Innenminister Joachim Herrmann begrüßte, die Innere Sicherheit in Bayern durch Maßnahmen, wie die Einführung von Drohnen bei der Bayerischen Polizei, zu verbessern.

Kreisvorsitzender Peter Stenglein sagte: "Der Kreisverband Bayreuth ist mit über 600 Mitgliedern der stärkste Kreisverband in Oberfranken. Das Erfolgsrezept sind wohl die Akteure, die sich seit Jahren mit Herzblut ehrenamtlich für die Kolleginnen und Kollegen starkmachen."



Zusammenhalt

Viele Aktionen, Informations- und Gemeinschaftsveranstaltungen, Aktionen, Partys schafften Rückhalt und Zusammenhalt und seien das Erfolgsrezept des Kreisverbandes. Der mitgliederstärkste Kreisverband in Oberfranken hat in seinem Bereich auch die meisten Polizeidienststellen. Kreisvorsitzender Stenglein: "So sind seine Mitglieder bei den Polizeiinspektionen der Landkreise Bayreuth und Kulmbach, der KPI und VPI Bayreuth, sowie beim Polizeipräsidium Oberfranken mit der Einsatzzentrale und der KPI/Z Oberfranken tätig." Und einen großen Anteil haben auch die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen. Von den aktuell rund 600 Mitgliedern sind über 100 Pensionisten und Rentner, die bestens vom Seniorenvertreter Klaus Neise betreut werden.

Landrat Klaus Peter Söllner sagte in seinem Grußwort: "Wir sind sehr dankbar, dass wir im Landkreis Kulmbach zwei Polizeiinspektionen haben und mir wurde auch vom Polizeipräsidenten Alfons Schieder versichert, dass beide Inspektionen in eine gute Zukunft gehen." Der Landrat lobte auch das Kulmbacher Modell, das für eine sehr enge Zusammenarbeit von Polizei, Katastrophenschutzbehörden, politischen Repräsentanten und allen Rettungsorganisationen stehe, "da ist ein wunderbares Miteinander vorhanden". Die Sicherheitslage in Oberfranken sei sehr gut.



Stark vertreten

Nicht unerwähnt ließ der Landrat auch, dass aus Oberfranken immer eine starke Vertretung im Landesvorstand der Polizeigewerkschaft gegeben war und das ist auch in der Gegenwart mit dem stellvertretenden Landesvorsitzenden und Bezirksvorsitzenden Jürgen Köhnlein und dem Kreisvorsitzenden und stellvertretenden Bezirksvorsitzenden Peter Stenglein der Fall, der auch Mitglied im Landesvorstand der DPolG Bayern ist.