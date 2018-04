Der Königsberger Ostermarkt litt unter dem unbeständigen Wetter

Das Wetter meinte es nicht gut mit den Betreibern des Königsberger Ostermarktes am Ostersonntag. Zu dem von KING (Königsberger Interessengemeinschaft zur Förderung von Gewerbe und Tourismus) organisierten Ostermarkt kamen nicht allzu viele Besucher.

Es waren nicht gerade Menschenmassen, die sich an diesem Tag durch die Altstadt von Königsberg drängten, um den österlich geschmückten Brunnen am Marktplatz zu bewundern oder an den Ständen in der Innenstadt etwas zu kaufen. Das Angebot reichte über Kleidungsstücke aller Art, Kopfbedeckungen, Dekorativem für den Garten und selbst gefertigtem Schmuck bis hin zu Bildern.



Kunst auf Eiern

Ein künstlerisches Angebot, passend zu den Ostertagen, gab es im Ausstellungsraum des Kunsthandwerkerhofs. Dort offerierte Ingrid Leder aus Witzmannsberg bei Coburg Eier, auf die sie mit der Hand Symbole und Bilder und sogar ganze Gedichte mit der alten Sütterlinschrift eingraviert hat.