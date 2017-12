Der Kirchaicher Erfolg im Derby lässt die Neubrunner Sorgen wachsen

Der Sieg der DJK Kirchaich im Derby beim Schlusslicht Gut Holz Neubrunn hat die Kegler um Jonas Gehring in der Bezirksoberliga noch weiter unter Druck gesetzt. In der Bezirksliga 1 punktete lediglich Sand beim Tabellenletzten. In der Bezirksliga B ist Obertheres alleiniger Tabellenführer nach der Niederlage von Kleinsteinach in Zeil. Die besten Mannschaftsergebnisse erzielten die zweite und dritte Garnitur von Gut Holz Zeil mit je 2161 Holz. Die besten Einzelkegler waren Christopher Langer (Gut Holz Zeil) 580, Johannes Rumpel (DJK Kirchaich) 577, Robin Klauer (Alle Neun Sand) 571, Dieter Hunger (TV Ebern) 563, Alexander Geißendörfer 563 und Jonas Gehring (beide Gut Holz Neubrunn) 562.



Bezirksoberliga Unterfranken

Gut Holz Neubrunn -

DJK Kirchaich 3:5

Dieses Derby wurde bereits in der Mittelpaarung mit 0:2 Punkten und 88 Holz minus zu Gunsten der Kirchaicher entschieden. Der Neubrunner Start war noch vielversprechend.

Ergebnisse: Morgenroth - J. Rumpel 0:4 (544:577), J. Gehring - Bräuter 2:2 (562:548), Landgraf - Montag 1:3 (512:547), Schorr - Dormann 1:3 (490:543), S. Gehring - Schramm/Dittrich 3:1 (547:535), Geißendörfer - G. Rumpel 4:0 (563:531); gesamt 3:5 (3218:3281)

TSV Hollstadt -

SKK Haßfurt 6:2

Konnte die Startpaarung mit Michael Hunger (516) und Sebastian Giebfried (536) die Chancen noch aufrechterhalten, so mussten im Mittelfeld Sebastian Wolf (498) und Martin Finger (538) weitere Gesamtholz abgeben. Heiko Schneider und Sebastian Glückert konnten das Ruder nicht mehr herumreißen.

Ergebnisse: Borchert - Hunger 3:1 (532:516), Storath - Giebfried 1,5:2,5 (509:536), Pfister/Balling - Wolf 3:1 (534:498), Wilhelm - Finger 2:2 (536:538), Behr - Schneider 3:1 (557:521), Sterzinger - Glückert 3:1 (535:492); gesamt 6:2 (3203:3101)



Bezirksliga Unterfranken 1

TSV Großbardorf II -

SG Eltmann 6:0

Da Dominik Kaiser und Andreas Aumüller nicht auf den zugeteilten Bahnen gestartet waren, mussten die ersten 30 Wurf bei jedem gestrichen werden. Das war die Vorentscheidung. Um die Siegchance zu wahren, hätte jeder seine drei weiteren Läufe gewinnen müssen.

Ergebnisse: Dümling - Kaiser 2:2 (540:415), Kirchner - A. Aumüller 3:1 (545:383), Menninger - Reitz 3:1 (549:519), Behr - S. Aumüller 3:1 (569:507); gesamt 6:0 (2203:1824)

Gut Holz Zeil II -

TSV Mittelstreu 1:5

Bereits die sechste Niederlage in dieser Saison kassierten die Zeiler . Der Gast aus der Rhön zeigte bereits im Starterpaar, wie gut ihm die Zeiler Anlage lag.

Ergebnisse: P. Österling - B. Ment 2:2 (552:540), Schropp - M. Ment 1:3 (546:558), Jäger - Röhrig 2:2 (536:560), Endres - Straub 1:3 (527:534); gesamt 1:5 (2161:2192)

SV Herschfeld II -

SKK Haßfurt II 4:2

Haßfurt hatte durchaus die Möglichkeit auf eine Punkteteilung. Wolfgang Frantzen im Starterpaar fehlten einmal drei und einmal zwei Holz zum dritten, siegbringenden Mannschaftspunkt.

Ergebnisse: Bach - Frantzen 3:1 (547:527), Dietz - K. Vollert 2:2 (529:552), Müller - Eichmeier 3:1 (563:487), Abert - B. Vollert 2:2 (492:515); gesamt 4:2 (2131:2081)

SE Röthlein II -

Alle Neun Sand 1,5:4,5

Beim Tabellenletzten kamen die Sander wieder zu einem glücklichen Sieg. Vor allem dem starken Robert Neundörfer (588) war es zu verdanken, dass es zu zwei Punkten reichte.

Ergebnisse: Hauke - Haderlein 3,5:0,5 (544:502), Lang - Neundörfer 0:4 (501:588), Krug - Hörlin 2:2 (533:533), Krug - Haupt 2:2 (496:500); gesamt 1,5:4,5 (2074:2123)



Bezirksliga A Nord/Ost

Sportfreunde Althausen -

Alle Neun Sand II 4:2

Ergebnisse: Brust - Roßmeier 4:0 (545:439), Hein - Klauer 0:4 (512:571), Pfeuffer - Sauer 2:2 (512:513), Bieberich - Haderlein 3:1 (527:532); gesamt 4:2 (2096:2055)



Bezirksliga B Ost

SKK Haßfurt III -

KSV Unterpreppach 5:1

Ergebnisse: Frantzen - Grader 2:2 (497:487), Glückert - Mahr 2:2 (489:502), Müller - Ebert 3:1 (478:485), Schnös - Heimlich 3,5:0,5 (536:486); gesamt 5:1 (2000:1960)

TSV Burgpreppach -

DJK Kirchaich II 5:1

Ergebnisse: Meisch - Dürr 3:1 (530:466), Herbst - Montag 4:0 (552:518), Bayer - Seyfried 2:2 (480:493), Schweinfest - Fuchs 2:2 (536:502); gesamt 5:1 (2098:1983)

Gut Holz Zeil III -

Gut Holz Kleinsteinach 4:2

Ergebnisse: Winzenhörlein - Schnaus 2:2 (515:529), Fröhlich - D. Rübig 3:1 (542:523), Häfner - Kolb 2:2 (524:529), Langer - S. Rübig 3:1 (580:525); gesamt 4:2 (2161:2106)

SKC Obertheres -

Alle Neun Sand III 5:1

Ergebnisse: Mahr - Veith 3:1 (443:429), Werner - Schneier 3:1 (481:458), Voit - Roßmeier 2:2 (506:533), Vogt - Hemmerich 2:2 (497:473); gesamt 5:1 (1927:1893)

Alle Neun Breitbrunn -

SKK Stettfeld 1:5

Ergebnisse: Fösel - Full 1:3 (444:454), Baumann - Schmitt 1:3 (439:453), Greul - Hümmer 2:2 (436:412), Fösel - Bruchmann 1:3 (484:503); gesamt 1:5 (1803:1822)



Bezirksoberliga Frauen

DJK Kirchaich I -

DJK Kirchaich II 8:0

Lediglich Selina Wirth hatte die Chance auf einen Mannschaftspunkt für die "Zweite". Ihr fehlten dazu im ersten Durchgang zehn Holz. Ansonsten war jede Spielerin der zweiten Mannschaft ihren Kolleginnen aus der ersten Garnitur klar unterlegen. Lisa Eckert ragte mit sehr guten 552 Holz heraus. Claudia Seyfried kam auf 526 Kegel. Barbara Pfuhlmann (517) und Tanja Böllner (511) kegelten ebenfalls ansprechend. Die "Erste" hat als letzten Gegner vor der Winterpause Sulzheim zu Gast. Kirchaich II empfängt Karlstadt.

Ergebnisse: Claudia Seyfried - Lisa Wirth 3,5:0,5 (526:448), Lisa Eckert - Angela Ehrle 4:0 (552:444), Tanja Böller - Vivien Gerisch 2:2 (511:473), Diana Hornung - Tamara Bräuter 3:1 (467:429), Silke Müller - Agnes Müller 4:0 (479:408), Barbara Pfuhlmann - Selina Wirth 2:2 (517:490); gesamt 8:0 (3052:2692) gö