Der Kerwakönig heißt heuer Anton Schatz

Beim traditionellen Hähnchenessen der Scharfschützen-Gesellschaft Bad Staffelstein/Ebensfeld wurde Anton Schatz zum Kerwakönig" proklamiert.

Das Kirchweihschießen wird mit dem Kleinkaliber-Gewehr auf 50 Meter sowie der Kleinkaliber-Sportpistole auf 25 Meter Entfernung ausgetragen. Die Tradition sieht vor, dass der Schützen mit dem besten Tiefschuss auf der Kirchweihscheibe zum Kerwakönig proklamiert wird. Den besten Tiefschuss gab in diesem Jahr Anton Schatz ab.

Schützenmeister Dietmar Mayer überreichte den neuen Kerwakönig die Königskette, die aus den Hähnchenknochen des ersten Hähnchenessens vor fast 50 Jahren gefertigt wurde.



Ehrenplatz

Dem Kerwakönig stehen Sabine Herr und Ralf Schneiderbanger als Ritter zur Seite. Der scheidende Kirchweihkönig Ottmar Sebald stiftete traditionsgemäß eine Kirchweihscheibe, die an den Nachfolger Anton Schatz übergeben wurde. Diese "Kirchweihkönigsscheibe" wird im Schützenhaus einen Ehrenplatz erhalten.

Allen Teilnehmern am Kirchweihschießenwurde anschließend ein gegrilltes Hähnchen serviert. Nur der neue Kerwakönig erhielt eine gegrillte Ente.

Nach dem Hähnchenessen erfolgte die Preisverteilungdurch Zweite Schützenmeisterin Sabine Herr.

Kleinkaliber Gewehr Meisterscheibe : 1. Erwin Wolfram, 2. Daniel Spaderna, 3. Tanja Spaderna; Glückscheibe 1. Alfons Zeis 2. Rudi Spaderna, 3. Anton Schatz. Ehrenscheibe : 1. Petra Köhler, 2. Tobias Werner, 3. Michael Schmitt; Überraschungsscheibe 1. Alfred Hemmerlein, 2. Erika Halker, 3. Erwin Wolfram.



Pesönliche Übergabe

Die Pokalscheibe Englisch/Match beherrschte Sabine Herr mit 561 Ringen Sportpistole. Auf der Meisterscheibe mit der KK-Sportpistole siegte Erwin Wolfram, 2. Werner Herr, 3. Heinz Rittsteiger. Auf der Glückscheibe siegte Ralf Finkel vor Wolfgang Halker. Den Jugendpokal sicherte sich Markus Rennert, es folgten Felix Kummer und Tobias Werner. Der Bürgermeister-Pokal wurde von Bürgermeister Bernhard Storath persönlich an den Sieger Patrick Erhardt übergeben. rsp