Der Jahresrückblick auf TBC-Art

Der TBC-Jahresrückblick mit dem Titel "Augen zu und nochmal durch" findet am Freitag, 29. Dezember, um 20 Uhr im Kongresshaus Rosengarten statt. Dann blickt das Totale Bamberger Cabaret (TBC) durch die Skandale auf die große Politik. Ob Sport, Kultur oder Gesellschaft - das Publikum kann live dabei sein bei TBCs 90-Minuten-Randale durch die Skandale und beim Kleinkunstblick auf 2017, heißt es in einer Pressemitteilung.Das sagen sie selbst: "Wir präsentieren Ihnen, wer top war und wer flop, was ein Hit war und was Shit! Vom Best of 2017 bis zum Rest of 2017 wird geklatscht, getratscht und ordentlich abgewatscht."Ein Jahresrückblick, bei dem TBC keine Neujahrswünsche offen lässt. Hier gilt bedenkenlos: Augen zu und nochmal durch!Karten sind auf www.tickets.inFranken.de , in der Geschäftsstelle des Coburger Tageblatts, Hindenburgstraße 3a, 96450 Coburg, über die kostenlose Tickethotline 0800/9009100 und in den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.