Der Jahn steigt mit zwei Mannschaften auf

Sowohl die erste als auch die zweite Badminton-Mannschaft der SpVgg Jahn Forchheim stehen nach dem vorletzten Spieltag als Meister ihrer Liga fest und schlagen in der kommenden Saison eine Spielklasse höher auf. Die Dritte konnte ersatzgeschwächt wenig gegen ihre Tabellennachbarn ausrichten. Die letzte Runde findet als Sammelspieltag für alle oberfränkischen Teams am 22. April in Rödental statt.



Bezirksoberliga Oberfranken

SpVgg Jahn Forchheim -

TS Marktredwitz II 8:0

Da mit Jörg Sohns, Andreas Eichstaedt und Jana Berger drei Stammspieler fehlten, war der Jahn dankbar für die Unterstützung von Nina Rossa, Florian Lindner und Jan Schwarzmann aus der zweiten Garde, die allerdings gleichzeitig um den Aufstieg in die BOL spielte. Da der Titelkonkurrent mit einem Herren weniger angereist war, gingen ein Doppel und ein Einzel kampflos an die Forchheimer. M. Rossa/Teichelmann kämpften sich nach Satzrückstand zurück und gewannen. Das uneingespielte Damendoppel Radina/N. Rossa machte es durch viele Fehler spannend und ging ebenfalls erst nach drei Durchgängen als Sieger vom Feld. Während M. Rossa sein Spiel gewann, gab der Gegner von Lindner beim Stand von 21:7 und 21:3 verletzungsbedingt auf. Unerwartet schlug Radina die favorisierte Meike Schmidt mit 2:0. Im Mixed setzten sich N. Rossa/Teichelmann ebenfalls in zwei Sätzen durch, so dass ein überraschender Kantersieg zu Buche stand.



SpVgg Jahn Forchheim -

BC Wildfeder Stegaurach 7:1

Gegen den zweiten Gegner setzte sich die SpVgg ähnlich souverän durch. Hervorzuheben waren die Ersatzspieler Lindner und Schwarzmann, die sowohl im Doppel als auch im Einzel überzeugten. Den Ehrenpunkt holte Stegaurach im Damendoppel gegen Rossa/Radina. MR



Bezirksliga Oberfranken

SG Rödental -

SpVgg Jahn Forchheim II 2:6

Die Zweite hatte nur eine Partie zu absolvieren. Neben der Stammbesetzung bestehend aus Karin Adelmann, Isabel Häfner, Stephan Böhm und Gert Pfeufer traten Holger Wend und Johannes Ullmann als Ersatz an. Böhm/Pfeufer und Wend/Ullmann brachten die Gäste mit starken Leistungen mit 2:0 in Front. Das Damendoppel musste gegen stark aufspielende Rödentaler über die volle Distanz und behielt ebenfalls die Oberhand.

In den Einzeln verbuchten Böhm, Pfeufer und Wend weitere Siege, so dass der Auswärtserfolg und damit der Aufstieg schon vor Adelmanns Niederlage feststand. Auch die 1:2-Pleite im gemischten Doppel von Ullmann/Häfner fiel nicht ins Gewicht. Bei der Rückkehr nach Rödental in einem Monat trifft die Jahn-Zweite auf den EC Bayreuth III und den BC Bayreuth II. IH



Dritte verliert zwei Mal deutlich

Die dritte Forchheimer Mannschaft bezog nicht zuletzt aufgrund der nach oben aufgerückten Akteure sowohl gegen die TS Kronach II (2:6) als auch gegen Gastgeber BC Bayreuth II (0:8) eine bittere Niederlage. In der Hinrunde war der Jahn jeweils mit 6:2 als Sieger aus der Halle gegangen. Entsprechend hoch lagen die Erwartungen bei Anna Schwalb, Matthias Maaß, Alexander Gewald, Kilian Hanel, Sebastian Drummer und Thorsten Amling, die am 22. April gegen den TV Rehau und die SG Rödental nochmal Zählbares holen wollen. sd