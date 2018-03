Der Heimatverein steht gut da

Der Heimatverein Weisendorf hielt im Vereinsheim beim eigenen Museum seine Jahresversammlung ab. Zusätzlich zum Jahresbericht wurde auch der neue Weisendorfer Bote präsentiert.

Der stellvertretende Bürgermeister Karlheinz Hertlein, würdigte die Aktivität des Vereins: "Wir sind dankbar für alles, was der Heimatverein leistet!" Die Eröffnung und den Jahresrückblick mit Bildern gab der Erste Vorsitzende Günter Rath.

Zu den Aktivitäten zählte die Beteiligung am Faschingszug mit den Strohbären, das Maibaumaufstellen, die Museumskerwa, die Maiwanderung zum Kosbacher Altar, das Johannisfeuer am Reuther Weg und der Hochstraßenlauf. Dieser verzeichnete im vergangenen Jahr erneut einen erfreulichen Zuwachs. Auch beim Markttag in Weisendorf war der Heimatverein vertreten, ebenso kamen der Museumsadvent, der Hobby-Künstler-Markt und der Weihnachtsfrühschoppen gut an - nicht zu vergessen die Schlachtschüssel zur Weisendorfer Kerwa.

Finanziell steht der Verein gut da. Mit einer Sondertilgung wurden die Verbindlichkeiten minimiert. Das Vereinsheim macht sich positiv bei den Bilanzen bemerkbar, etwa durch Vermietungen, wie Kassenwart Felix Kreiner erklärte: "Das Wetter hat es mit den Veranstaltungen des Heimatvereins gut gemeint. Dadurch sind sehr brauchbare Zahlen zu sehen!"

Da Ludwig Paulus in Zukunft nicht mehr als Kassenprüfer zur Verfügung steht, wurde Ansgar Gößmann einstimmig als Nachfolger gewählt.

Franz Petter gab den Rückblick über das Museum. Die Ausstellung wurde neu geordnet. Die Aktivitäten im Museum finanzieren sich selbst über die eingegangenen Spenden.

Für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Valentin Kreiner, Jochen von Stackelberg, Hildegund Kreiner, Ansgar Gößmann und Rudolf Denzler geehrt.

Im Anschluß konnten die Mitglieder den neuesten Band des Weisendorfer Boten in Empfang nehmen, für den wieder Max Schreiner verantwortlich zeichnete. Der Band wurde überwiegend durch Spenden finanziert. Manfred Welker