Der Haßbergverein wandert und tagt

Der Haßbergverein Veitenstein-Breitbrunn-Lußberg hält am Sonntag, 25. März, seine Jahresversammlung. Beginn der Versammlung ist um 15.30 Uhr in der Kegelbahn im Gemeindezentrum Breitbrunn. Dabei geht es um Berichte, Wünsche und Anträge der Mitglieder. Bereits ab 14 Uhr unternimmt der Verein eine Wanderung in den Fluren von Breitbrunn. red