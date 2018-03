Der Golfclub Haßberge sieht sich auf dem richtigen Weg

Die Situation beim Golfclub Haßberge konsolidiert sich weiter. Das wurde bei der Mitgliederversammlung deutlich, bei der auch der Vorstand neu gewählt wurde. Für den 5. Mai (Samstag) kündigte der Zukunftsausschuss des Clubs im Zusammenhang mit dem Golferlebnistag ein großes Event an, dessen Details noch bekannt gegeben werden.

Ein positives Fazit zog Michael Rakow im Tätigkeitsbericht des Vorstands. Durch das Angebot der Light-Mitgliedschaft konnten nach seinen Worten viele Gelegenheitsspieler und Neueinsteiger gewonnen werden. Ihnen stehen teilweise Paten bei, die sie bei der Erlangung der Platzreife unterstützen. Zehn Prozent Mitgliederzuwachs brachte die Werbeaktion, erfuhr die Versammlung. Natürlich hofft der Vorstand, dass viele dieser Neueintritte auch zu Voll-Mitgliedern werden.



Keine Beanstandungen

Die Jahresrechnung 2017 gab keinen Anlass zu Beanstandungen, so dass neu gewählt werden konnte. Da Michael Rakow und John Kimbrough aus gesundheitlichen beziehungsweise privaten Gründen nicht mehr zur Verfügung standen, gab es Veränderungen in der Vorstandschaft. Die vier Vorstandsposten wurden in der Wahl einstimmig mit Conny Schott, Hans Dieter Diehm, Wolfgang Milewski und Maurizio Tassilo besetzt.

Der gesamte Club hofft nun auf besseres Wetter, so dass die Golfsaison auf der Anlage in Steinbach beginnen kann. sw