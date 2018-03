Der gläserne Fußball-Profi

Torsten Ernstberger



Martin Meichelbeck hat im Profi-Fußball viel erlebt. Der ehemalige Bundesliga-Verteidiger kennt noch die Zeiten, in denen mit Medizinbällen Kraft und Kondition gebolzt wurde. Zeiten, in denen der Arbeitsalltag für die Spieler hauptsächlich aus den gemeinsamen Trainingseinheiten auf dem Platz bestand. Der 41-Jährige erinnert sich gerne zurück, doch er weiß auch: "Es hat sich extrem viel verändert. Ohne den Einsatz technischer Hilfsmittel ist Profi-Fußball heute nicht mehr vorstellbar."

Meichelbeck bekleidet seit der Saison 2011/12 einen der Direktorenposten beim Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Die Schwerpunkte des studierten Sportpsychologen, sozialen Verhaltenswissenschaftlers und Sportwissenschaftlers sind die Bereiche Medizin, Sportwissenschaften, Sportpsychologie und Innovation. Sein Credo: "Man muss verschiedene Puzzleteile zusammenfügen, um die Spieler bestmöglich zu unterstützen. Nur dann können die Profis das Optimale aus ihren Fähigkeiten herausholen."

Ein Puzzleteil ist die Auswertung von Daten - und die generieren die Greuther im täglichen Trainingsbetrieb. So tragen die Spieler Unterhemden mit integriertem GPS-Chip (Globales Positionsbestimmungssystem). Wie hoch ist die Herzfrequenz? Wie schnell beschleunigt ein Spieler? Wie hoch sind seine Laufleistung und die Belastung während des Trainings? Wie viele Sprints hat der Spieler gemacht? Die Leistungsdaten werden in Echtzeit auf ein Tablet übertragen und von den Experten im Trainerteam der Fürther analysiert. Und die greifen notfalls in den Trainingsbetrieb ein, falls ein Spieler nicht an die Leistungsgrenze geht. "Bei 28 Spielern auf dem Platz hat man nicht immer jeden im Blick, aber die Daten zeigen deutlich, ob jemand 100 Prozent gibt oder nicht", sagt Meichelbeck. Doch sei diese Form der Kontrolle nur ein Nebenprodukt, im Vordergrund stehen die Belastungs- und Trainingssteuerung.

Daten von Spielen liefert die Deutsche Fußball-Liga (DFL) über ihr Tochterunternehmen Sportcast. "Die DFL ist bei jedem Erst- und Zweitligaspiel mit mehreren Mitarbeitern vor Ort", erklärt Immanuel Kästlen, Leiter der Greuther Medienabteilung. "Sie erfassen einige Statistiken händisch, andere liefern ein Videosystem, das an den Stadiondächern angebracht ist. Auf die sehr komplexe Datenbank haben die Erst- und Zweitligavereine Zugriff."

Videos sind ein weiteres Puzzleteil im Alltag der SpVgg. Videoanalysten schneiden das Bildmaterial sekundengenau nach den Wünschen der Trainer. Anschließend folgen Individual-, Gruppen- oder Mannschaftsschulungen für die Spieler. Im Gepäck haben die Analysten dann auch Videosequenzen aus dem Trainingsbetrieb, denn zur technischen Ausrüstung der Fürther gehört ein mobiles Kamera-Liftsystem (Coaching Eye). In etwa fünf Metern Höhe filmt eine Kamera aus der Vogelperspektive die Bewegungen auf dem Platz und liefert die Bilder an einen kleinen Bildschirm in Bodennähe. "So können wir unsere eigene Trainingsarbeit sehr gut und sehr schnell reflektieren", sagt Meichelbeck. "Die Spieler haben heute viel mehr als früher einen Vollzeitjob, der nicht nur aus dem reinen Fußballtraining besteht. Sie müssen in allen Bereichen sehr gewissenhaft mit- und an sich arbeiten - und sie werden zudem immer gläserner."

Zur Erstellung von elektronischen Spielerakten nutzen die Fürther auch Lauf- und Leistungsanalysen sowie umfassende Untersuchungen im sportmedizinischen und athletischen Bereich. Hier gibt es unter anderem Kooperationen mit dem Universitätsklinikum Erlangen und dem Institut für Sport- und Bewegungsmedizin IQ-Move. "Wir machen sehr viel Detailarbeit auf einem hohen wissenschaftlichen Niveau. Die Frage muss aber immer auch sein: Was kommt dabei rum?", sagt Meichelbeck. "So sehr prozessorientiert man auch arbeitet, Fußball ist und bleibt ergebnisorientiert."

All die gesammelten Daten können letztlich nur bedingt erklären, warum eine Mannschaft ein Spiel gewinnt oder verliert. Meichelbeck begründet das mit der Komplexität des Fußballs: An einem Spiel seien eben 22 Personen beteiligt, die unterschiedlich agieren und reagieren. So mache oft nicht der Fitnesszustand, sondern die Handlungsschnelligkeit den Unterschied zwischen einem Topstar und einem "normalen" Bundesligaprofi. Diese Erfahrung machte der gebürtige Bamberger schon mehrmals: "Aleksandr Hleb oder Diego wussten schon bevor der Ball kommt, was sie machen. Und hatten im besten Fall noch mehrere Optionen. Das hat man als Gegenspieler gespürt und war beeindruckt."

Dieses Antizipieren ist ein schwieriger und langer Lernprozess. Wobei sich Meichelbeck vorstellen kann, dass in Zukunft weitere Techniken entwickelt werden, die Gehirnprozesse beschleunigen. "Wir sind im Fußball sicher noch nicht am Ende der technischen Errungenschaften. Es bleibt jedoch ein schmaler Grat: Man muss sich auf die Entwicklung einlassen, aber darf sich nicht davon einnehmen lassen. Der Fußball darf nicht vom Menschen wegbewegt werden."

All die technischen Hilfsmittel seien Werkzeuge, die Trainingsmaßnahmen unterstützen, bewerten oder hinterfragen, aber nie das subjektive Gefühl oder Beobachtungen ersetzen können. "Kein Trainer wird eine Mannschaft nur anhand von Daten aufstellen."