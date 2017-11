Der geplante Kulturweg wird konkreter

Auf den Weg durch Wald und Flur machten sich einige wetterfeste Mitglieder der Arbeitsgruppe Kulturweg Fatschenbrunn, darunter der Oberauracher Bürgermeister Thomas Sechser mit seiner Frau, Regionalmanagerin Ulla Schmidt von der "Lebensregion plus" sowie Kulturweg-Experte Gerrit Himmelsbach von der Universität Würzburg. Mit diesem Rundgang nahm der geplante Kulturweg rund um Fatschenbrunn wieder ein Stück mehr Kontur an.

Der Arbeitskreis aus interessierten Fatschenbrunnern hat sich bereits einige Male getroffen, die Besonderheiten des Ortes herausgearbeitet, Erinnerungen gesammelt und überlegt, zu welchen Punkten der Kulturweg führen sollte. Das Ziel des Rundganges war es nun, vor Ort zu sehen, wie eine Route aussehen könnte, die spannende Geschichten erzählt, aber auch ordentlich begehbar und nicht zu lang ist. Und da gab es einiges zu entdecken: So fiel der Gruppe ein Sandmagerrasen ins Auge, der früher mit einem Streuobstbestand als Baumfeld benutzt wurde. Hier findet man heute unter anderem die "Schwarze Teufelskralle".

Die Baumfeldkultur ist ein wesentlicher inhaltlicher Punkt des geplanten Kulturweges. In kargen Gegenden, wie eben im Steigerwald, wurden früher die Felder quasi auf zwei Etagen bewirtschaftet, indem auf dem Acker Getreide und Obst angebaut wurden. Während in den meisten Gegenden diese Art der Bewirtschaftung verschwunden ist, weil die Bäume der modernen Feldbewirtschaftung im Weg standen, ist sie in Fatschenbrunn teilweise noch erhalten.

Ein Thema in den vorbereitenden Arbeitskreissitzungen war auch die ehemalige Glasmühle. Zu sehen ist dort allerdings heute nur noch wenig, eigentlich kann man den einstigen Standort nur noch erahnen. Etwas den Grundbach aufwärts könnte die einstige Glashütte gestanden sein.



Besprechung im Januar

Ein schöner Abschnitt der künftigen Wegführung könnte ein kleiner Pfad sein, der zwar vor einiger Zeit als Wanderweg ausgewiesen wurde, heute aber fast vergessen ist. Kurz vor dem Ort lohnt ein Blick auf die Panoramatafel und ein Gang zur nahe gelegenen Kapelle. Sie wurde von einer Fatschenbrunner Familie gestiftet, weil ein Unglück glimpflich ausgegangen ist.

Spannende Punkte im Dorf sind unter anderem der ehemalige Steinbruch mit der "Kantine" für die Steinhauer, die Michaelskirche, der alte Hauptweg mit seinen Kellern und das Sportheim mit dem Spitznamen "Kunnersch Lina", wo sich die Gruppe nach vier Stunden Rundgang mit einer Brotzeit stärkte. Die Ergebnisse der Begehung werden beim nächsten Treffen des Arbeitskreises am Donnerstag, 25. Januar, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus besprochen. Ein weiterer Höhepunkt werden alte Bilder aus Fatschenbrunn sein, die an diesem Abend gezeigt werden. sw