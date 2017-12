Der Fußballbund würdigt Claudia Stark

Eine Sonderehrung des Deutschen Fußballbundes (kurz DFB) mit Verleihung der Urkunde und der DFB-Uhr wurde Claudia Stark vom FSV Krum bei einem feierlichen Festakt in der Sporthalle der DJK Hergolshausen zuteil.

Claudia Stark betreut seit 25 Jahren als Sanitäterin auf und neben dem Fußballplatz die Fußballer des FSV Krum. Sie steht - und dies nicht nur bei schönem Wetter, sondern auch, wenn es stürmt und schneit - mit ihrem Sanitätskoffer an der Seitenlinie bereit, um bei Verletzungen ihrer Spieler einzugreifen. Das tut sie, wie es hieß, nicht nur bei den Spielen, sondern auch bei der Vorbereitung auf die Begegnungen. Auch die eine oder andere Aufmunterung mit Traubenzucker oder Minzöl darf nicht fehlen.

Wenn die Partie läuft, verfolgt sie mit Leidenschaft die Zweikämpfe "ihrer" Jungs. Sie spurtet, wenn es notwendig wird, bei einer Verletzung los. Auch für die Halbzeitgetränke, die sie vor dem Spiel mixt und in Trinkflaschen abfüllt, zeichnet die engagierte Helferin verantwortlich.

Egal, wohin "ihr" FSV in der Bezirksliga reisen muss - und das sind Kilometer -, Claudia Stark ist immer mit an Bord. Sie unterstützt darüber hinaus ihren Verein bei Festen, insbesondere bei der Kirchweih im Sportheim. Sie gilt als die gute Seele beim FSV Krum.



Großes Engagement

Die Festansprache hielt BFV- Vizepräsident und Bezirksvorsitzender Jürgen Pfau, der in seiner Laudatio die Bedeutung des Ehrenamts herausstrich. Er lobte das große Engagement von Claudia Stark. Als Zeichen des Dankes und der Anerkennung wurde sie neben der Ehrenamtsurkunde mit der DFB-Uhr ausgezeichnet.

Ehrengast Davina Haupt aus Poppendorf, die in der Zweiten Bundesliga der Damen als Schiedsrichterin tätig ist, schloss sich den Worten an. Mit ihr lief später ein Fußball-Talk ab. di