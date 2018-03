Der Fotograf

Johann Köstner Die Bilder stammen von Johann Köstner, der vor 153 Jahren in Nordhalben geboren wurde. Er war am Nordhalbener Amtsgericht als Angestellter tätig. Später versuchte er sich in Amerika und kam mit einer Holzplattenkamera zurück.

Nebenberuf Um mit der Plattenkamera entsprechende Aufnahmen machen zu können, war viel handwerkliches Geschick notwendig. Er war deshalb in seinem "Nebenberuf" an Festtagen, zu Jubiläen und zur Kommunion ein gefragter Mann in Nordhalben.