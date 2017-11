Der Förderverein sorgt für den guten Ton

Im Musiksaal der Käthe-Zang-Musikschule gab es nur strahlende Gesichter und es war wie eine vorgezogene Weihnachtsbescherung. Der Förderverein, vertreten durch den Vorsitzenden Bernd Wüstner und Steffi Blank sowie Sabine Czech, übergab anlässlich des 45-jährigen Jubiläums sowie des 20-jährigen Bestehens des Vereins der Freunde und Förderer der Käthe-Zang-Sing- und Musikschule etliche neue Instrumente als Spende.



Einstieg wird erleichtert

"Die Instrumente dienen zum einen der Ensemble-Arbeit, bei welcher immer wieder zusätzliche Instrumente benötigt werden. Zum anderen ermöglicht es der Musikschule, interessierten Kindern den Einstieg beim Erlernen eines Instruments zu erleichtern, da für die erste Zeit ein Leih-Instrument zur Verfügung gestellt werden kann, bevor ein eigenes, teures Instrument erworben wird", erklärte Schulleiterin Margit Denk bei der Übergabe. Der Förderverein finanziert sich zu einem Teil aus den Einnahmen im Rahmen von Bewirtungen bei Veranstaltungen der Musikschule, zum anderen aus jährlichen Mitgliedsbeiträgen sowie großzügigen Einzelspenden, und die Einnahmen kommen den Musikschülern zugute.



Querflöten erklingen sofort

So konnten eine Kinderharfe, eine Ukulele, zwei Keyboards mit zeitgemäßem USB-Anschluss, ein Kornett, zwei Kinder-Querflöten, eine B-Trompete sowie ein akustischer Verstärker für ein Bass-Akkordeon übergeben werden. Die Freude in der Musikschule war vor allem bei den beiden fünfjährigen Flötistinnen Emma und Emilia groß. Die beiden Mädchen begannen erst im September mit der Ausbildung und probierten die beiden Kinder-Querflöten natürlich gleich aus und demonstrierten, was sie bereits gelernt haben.