Der Floh ist ein Quälgeist

Christina Sammet wird am morgigen Donnerstag, 8. Februar, beim Vormittagskreis der VHS um 9 Uhr im "Treffpunkt" in einem unterhaltsamen Vortrag über den Floh berichten. Der Floh ein Quälgeist und treuer Gefährte des Menschen, Meister der Künste und der Unterhaltung. Er ist ein Filou, Lüstling und Lebemann, es gibt viel Überraschendes, was dieses winzige Tierchen zu bieten hat. Gäste sind willkommen. red