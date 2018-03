Der erste Kräutergang im Jahr

sek



Am Gründonnerstag, 29. März, bietet die Kräuterschule Roßbach den ersten Kräutergang im Jahr an. Hier heißt es, die ersten Kräuter im Jahr zu sammeln und zu bestimmen. Im Anschluss wird die Kultspeise "Gründonnerstagssuppe oder Neunerlei-Suppe" mit den Teilnehmern zubereitet. Auch Ostereierfärben mit Pflanzen-Farben steht auf dem Programm. Der Kräutergang findet in Modlos statt, der praktische Teil schließt sich in der Kräuterschule in Roßbach an. Anmeldungen sind erforderlich unter g.sadunh@yahoo.de oder unter Tel.: 09744/306.