Der erste Erfolg ist geschafft

Mit dem 3:2 im Kellerderby beim Tabellenschlusslicht TSV Neutraubling haben die Volleyballerinnen des Aufsteigers SC Memmelsdorf (8.) ihre ersten Punkte in dieser Saison der Landesliga Nordost errungen. Die Mannschaften kannten sich von einem Vorbereitungsturnier im September.

Der erste Satz verlief ausgeglichen, die Memmelsdorferinnen wirkten noch etwas unbeweglich. Neutraubling gewann knapp mit 25:23. Der nächste Durchgang war ein Trauerspiel seitens des SCM: keine Annahme, keine Dynamik und - von außen betrachtet - kein Wille, am Netz zu punkten. Nach nur 17 Minuten hieß es 25:9. Dann stellte Spielertrainerin Heike Hölzlein in ihrer Mannschaft um und prompt wurde es deutlich besser. Sie machte gleich selbst zu Satzbeginn wichtige Punkte im Block und riss so ihre Team mit. Eine starke und fehlerfreie Aufschlagserie der Mittelblockerin und Tochter Maya Hölzlein verschaffte den SClerinnen das 14:4. Der Satz ging mit 25:10 nach Memmelsdorf. Jetzt war die Mannschaft um Kapitänin Johanna Kestel wach. Sie selbst glänzte mit variablem Zuspiel und guten Abwehraktionen im vierten Durchgang (24:26).

Im Tiebreak gelang dem SCM gleich die erste Annahme gut, die Führung war der Lohn. Libera Juliane Römmelt brachte viel Stabilität in die Annahme und Abwehr. In der Satzmitte wackelten die Memmelsdorferinnen etwas. Wertvolle Tipps von der Bank brachten aber die Köpfe der Angreiferinnen in Schwung. Amelie Kraus machte die letzten Punkte zum 15:9-Satzgewinn und zum ersten Sieg in dieser Runde. Die Erleichterung stand der gesamten Mannschaft ins Gesicht geschrieben. Nun geht es zum SV Wilting. jr

SV Memmelsdorf: Bauer, Dorsch, Hoh, M. Hölzlein, H. Hölzlein, A. Kestel, J. Kestel, A. Kraus, G. Kraus, Römmelt