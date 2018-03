Der Eltmanner Kindergarten präsentierte Märchenhaftes

Groß war das Interesse der Eltern und Bürger am "Tag der offenen Tür" im Kindergarten "Kunterbunt". Das Kindergarten-Team gab einen Einblick in die Arbeit der Vorschuleinrichtung, und die Kinder zeigten bei zwei kleinen Theaterstücken, was sie lernen.

Eine Gruppe der Kinder spielte das "Märchen vom guten Kartoffelkönig", der nicht geschält und gekocht und schon gar nicht gegessen werden wollte. Deswegen sprang er aus dem Körbchen und rollte durch den Hof in den Wald. Dort begegneten ihm das Wildschwein, der Hase, Igel, aber auch die Hexe Tannenmütterchen und schließlich zwei arme Kinder. Denen sprang er ins Körbchen, und die bekamen dann zu Hause einen dicken, fetten Reibekuchen.

In einer weiteren Gruppe konnten die Besucher das Märchen vom "Sterntaler" erleben. Dazu ging es auf Sternenreise.

In der Kinderkrippe wurden Bastelaktionen und das Bemalen von Mützen angeboten. Nahezu 100 Mützen wurden mit eigenen "Gemälden" versehen und dann mit nach Hause genommen.

Da das Thema Märchen derzeit im Kindergarten eine besondere Rolle spielt, trat am Nachmittag mit Elisabeth-Victoria Köhler eine Märchenerzählerin auf, die sowohl moderne als auch traditionelle Märchen vortrug. Die Buben und Mädchen durften mithelfen, die Requisiten zu den einzelnen Märchen in den Erzählkreis zu legen, erinnerten sich dann an so manches bekannte Märchen und hörten auch neuen Erzählungen aufmerksam zu.



Großes Interesse

Die neue Kindergartenleiterin Ann-Kathrin Christoph und ihr Team freuten sich über das große Interesse der Eltern und Bürger, und so herrschte in den Räumen und vor allem auch in der Caféteria ein reger Betrieb.

Auch im Kindergarten ist jetzt wieder mehr los, nachdem die Belegung in den letzten Jahren etwas lockerer war. Alle Gruppen sind bis September 2019 ausgebucht: in den zwei Krippengruppen mit jeweils zwölf Kindern und den zwei Regelgruppen mit je 25 Kindern. Sie werden von 13 Erzieherinnen, teilweise in Teilzeit, und von einer Praktikantin betreut. gg