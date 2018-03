Der Dreißigjährige Krieg aus der Sicht der Bevölkerung

Die Ausstellung "Söldner, Schrecken, Seuchen" über Franken und Böhmen im Dreißigjährigen Krieg im Fränkische-Schweiz-Museum Tüchersfeld wird am heutigen Donnerstag um 17 Uhr eröffnet. Die Schau ist bis zum 23. September zu sehen.

Nachdem am 23. Mai 1618 Vertreter der böhmisch-protestantischen Stände die königlichen Statthalter aus dem Fenster der Prager Burg geworfen hatten, brach der Dreißigjährige Krieg aus. Der Streit der Protestantischen Union mit dem Kaiser schwelte damals bereits seit zehn Jahren.

Keiner der Akteure vermochte zu Beginn die Dauer des Krieges richtig abzuschätzen. Die meisten gingen von einer kurzen, regionalen Auseinandersetzung aus - eine fatale Fehleinschätzung.

Vor allem die Brutalität und Zügellosigkeit der Kriegsführung erschütterte die Menschen in Mitteleuropa nicht nur während des Krieges, sondern noch Jahrhunderte danach. Trotzdem hatte es mehrfach Chancen gegeben, ihn zu beenden. Doch diese blieben ungenutzt.

Am Ende erstreckte sich der Friedensprozess über viele Jahre. Die Bedeutung dieses Friedens wird einem dann bewusst, wenn man bedenkt, dass in ihm Mechanismen eingeführt wurden, die in Teilen noch heute bei vergleichbaren Konflikten Anwendung finden.

Das Fränkische-Schweiz-Museum stellt in der Sonderausstellung die Ereignisse in Oberfranken und dem westlichen Böhmen vor allem aus Sicht der einheimischen Bevölkerung dar. Dieses Projekt unterstützen namhafte Museen Deutschlands mit Objekten aus dem 17. Jahrhundert. Schirmherrin des Ausstellungsprojektes ist die Regierungspräsidentin von Oberfranken, Heidrun Piwernetz.

Das Fränkische-Schweiz-Museum ist von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Gruppen nach Voranmeldung jederzeit. red