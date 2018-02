Der "Dreggsagg" kommt

BambergAm Samstag, 24. März, um 20 Uhr kommt "Dreggsagg" Michl Müller in die Brose-Arena Bamberg.

Mit im Gepäck hat er sein neues Programm "Müller ... Nicht Shakespeare!".

Gewohnt lebensnah und authentisch nimmt der unterfränkische Kabarettist Michl Müller scharfsinnig den alltäglichen Wahnsinn unserer Zeit aufs Korn.

Der selbsternannte "Dreggsagg" aus Bad Kissingen spricht alles an: Für ihn gibt es keine Tabus. Michls Kabarettprogramme sind packend und mitreißend und man begleitet ihn gern bei seinen Reise durch aktuelle Themen aus Politik oder Gesellschaft.

Mit seinem fränkischen Dialekt und seinem spitzbübischen Charme hat er dabei das Publikum schnell auf seiner Seite. Karten gibt es noch an allen bekannten Vorverkaufsstellen in Bamberg, in den Geschäftsstellen der Mediengruppe Oberfranken/Fränkischer Tag oder unter Tel. 0800/9009100. red