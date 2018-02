Der CSU-Kreisverband Haßberge macht sich stark für die große Koalition

Die CSU Haßberge wirbt für die große Koalition. Der Koalitionsvertrag bringe viele Verbesserungen im sozialen Bereich, meint der Kreisverband. Kürzlich trafen sich die Mitglieder des CSU-Kreisvorstands zu einer Sitzung im Gasthaus Berninger in Ziegelanger, um das Thema "Große Koalition" und weitere Punkte zu besprechen, wie aus einer Mitteilung der Partei hervorgeht.

Kreisvorsitzender Steffen Vogel warb dafür, die Große Koalition und den Koalitionsvertrag positiv nach außen zu vertreten. Er stellte den Angaben zufolge heraus, dass der Koalitionsvertrag vor allem Verbesserungen im sozialen Bereich vorsehe. So solle es ein höheres Kindergeld geben, ein Baukindergeld von 12 000 Euro pro Kind oder auch den Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung von Grundschülern. Die breite Bevölkerung werde durch die schrittweise Abschaffung des Solidaritätszuschlags in Höhe von zehn Milliarden steuerlich entlastet. Ebenso, sagte Vogel, habe die CSU die Mütterrente erweitern können, so dass nun Frauen, die drei und mehr Kinder vor 1992 geboren haben, eine höhere Rente erhalten. Vogel stellte heraus, dass durch eine höhere Grundrente die Lebensleistung der älteren Generation mehr anerkannt werden soll.



Verbesserungen in der Pflege

Auch in der Pflege sehe der Koalitionsvertrag eine deutliche Verbesserung vor. So solle ein Sofortprogramm "Pflege" noch in diesem Jahr gestartet werden mit dem Ziel, 8000 neue Stellen in der Pflege zu schaffen und die Pflegekräfte besser zu bezahlen. Ebenso sollten verstärkt Initiativen ergriffen werden, um mehr Ausbildung und Qualität in der Pflege zu erhalten. Erfreulich sei weiter, dass der Koalitionsvertrag eine Landarztquote für Medizinstudenten vorsehe und eine Stärkung der Hospiz- und palliativmedizinischen Versorgung.



Vor einem Scheitern gewarnt

Nach Ansicht des Kreisvorsitzende ist die Bevölkerung eher verärgert wegen des monatelangen "Hin und Hers" bis zur Bildung der Bundesregierung. Gegen den Koalitionsvertrag und dessen Ziele, vor allem zum sozialen Ausgleich und zur Unterstützung von Familien und sozial Schwachen, könne man in Zeiten der Hochkonjunktur und angesichts der Rekordsteuereinnahmen nicht sein, so Vogel.

Die Mitglieder des CSU-Kreisvorstands äußerten einmütig die Hoffnung, dass die Mehrheit der SPD-Mitglieder dem Koalitionsvertrag zustimmen und das Wohl des Landes über das Wohl der SPD stellen wird. Im Falle eines Scheiterns befürchten die Christsozialen eine echte Staatskrise, die nur der AfD helfen würde.

Stellvertretender Kreisvorsitzender Wolfgang Borst (Hofheim) äußerte unter dem Beifall der Anwesenden seinen Unmut über die Berichterstattung der politischen Aschermittwochsveranstaltungen der Freien Wähler und der SPD, deren Redner sich den Zeitungsberichten zufolge nur darauf beschränkt haben, die Mandatsträger der CSU anzugreifen, ohne eigene politische Ziele oder Schwerpunkte zu äußern. Er, Wolfgang Borst, wisse genau, dass viele Freie-Wähler- oder SPD-Bürgermeister vertrauensvoll mit den Mandatsträgern der CSU zusammenarbeiten, um wichtige kommunale Projekte gemeinsam und überparteilich voranzubringen. Borst nannte beispielsweise den Staatsstraßenbau zwischen Breitbrunn und Ebelsbach oder die Behördenverlagerung nach Ebern.



Termine

Abschließend wurden die Termine der kommenden Wochen besprochen. Am Samstag, 2. März, wird Landtagspräsidentin Barbara Stamm in Wasmuthhausen ab 19 Uhr beim Starkbierfest sprechen. Kreisvorsitzender Steffen Vogel informierte weiter, dass am Montag, 26. März, der Neumitgliederempfang stattfinden wird. red