Der Coburger Bachchor singt Bachs Weihnachtsoratorium mit allen sechs Teilen

Der Bachchor singt am zweiten Adventssonntag, 10. Dezember, in St. Moriz Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium, und zwar das komplette Werk, die Teile 1 bis 6. Beginn ist um 17 Uhr. Nach Teil drei wird es eine Pause geben. Neben dem Bachchor singen und spielen Nele Gramß (Sopran), Alexandra Hebart (Alt), Marcus Ullmann (Tenor), Johannes Weinhuber (Bass) sowie das Main-Barockorchester Frankfurt. Die Leitung hat Kirchenmusikdirektor Peter Stenglein.

Vor wenigen Wochen erst führte der Bachchor das Oratorium "Paulus" von Felix Mendelssohn Bartholdy im Rahmen der Bayerischen Landesausstellung auf, nun steht bereits ein weiterer Höhepunkt der Musica Mauritiana an. Für das Jahr 1734 schrieb Bach die sechs Kantaten für die "Heilige Weyhnacht". Die bekannten Chöre, wie "Jauchzet, frohlocket" oder "Herrscher des Himmels" werden Jahr für Jahr ungezählte Mal zur Aufführung gebracht. "Bachs Weihnachtsoratorium gehört im deutschen Sprachgebiet fast schon zur Volksmusik", so formuliert es der Bayerische Rundfunk auf seiner Internetpräsenz. Auch die zahlreichen Arien gehören zu den beliebtesten Kirchenmusikstücken: "Bereite dich, Zion", "Großer Herr, o starker König" oder "Frohe Hirten". Bach versteht es auf einmalige Weise, das Geschehen der Weihnachtsgeschichte zu kommentieren und in Töne umzusetzen. "Aber die Geschichte von der Geburt Jesu ist keine Erzählung aus alter Zeit, sie ist heute so lebendig und wichtig wie damals,", so Kirchenmusikdirektor Peter Stenglein, " denn wir heute Lebenden werden durch die Choräle mitten ins Geschehen hineingenommen".

Das Solistenensemble kommt aus Coburg, Hamburg, Koblenz und Leipzig. Nele Gramß ist seit Jahren eine feste Größe im Coburger Kulturleben und tief verwurzelt in der Aufführungspraxis der Alten Musik. Auch die Hamburger Sängerin Alexandra Hebart und der Bariton Johannes Weinhuber aus Leipzig konzertierten bereits mehrfach mit dem Bachchor. Der Tenor Marcus Ullmann arbeitete mit namhaften Dirigenten wie Riccardo Chailly, Kent Nagano, Helmuth Rilling und Peter Schreier zusammen.

Eintrittskarten gibt es bei der Tourist-Information Coburg, Herrngasse 4, Telefon 09561/ 898043, Restkarten ab 16 Uhr an der Tageskasse. ct