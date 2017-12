Der Chor "Cantus Vox" singt Stücke vom Barock bis zur Moderne

Ein musikalischer Leckerbissen erwartet die Liebhaber der Chormusik am morgigen Sonntag, 5. November, um 19 Uhr in der Kirche St. Josef in Niederndorf. Unter der Leitung des neuen Chorleiters Thomas Leyer präsentiert der Chor "Cantus Vox Niederndorf", der ehemalige ASV-Chor, Kompositionen von Barock bis Moderne.

Zu hören sind Werke aus vier Jahrhunderten von Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach und Charles Camile Saint-Saëns sowie Volkmar Studtrucker. Neben dem Chor wirken auch Ursula Röckelein (Klavier) und Gabrielle Dörrfuß (Mezzo Sopran) sowie der Chorleiter Thoma Leyer (Violine) mit. Auf dem Programm stehen "Meditation" aus der Oper Thais von Charles Camile Saint-Saëns, Pilgergesänge von Volkmar Studtrucker und "Aria Alto: Schließe, mein Herze, dies selige Wunder" von Johann Sebastian Bach sowie "Introduction and Gloria" von Antonio Vivaldi.



Ein großes Spektrum

Der Chor "Cantus Vox" des ASV-Niederndorf ist mehr als ein Laienchor: Die Gemeinschaft ist das, was den Chor wirklich ausmacht. Über 50 aktive Sänger treffen sich wöchentlich zum Singen - und danach gerne auf ein Gläschen im Vereinslokal. Ob klassische oder zeitgenössische Musik, geistliches oder weltliches Liedgut, Einzelstücke oder große Chorwerke - "Cantus Vox" hat sich in den vergangenen Jahren ein großes Spektrum an Werken erarbeitet und stellt sich leidenschaftlich jeder neuen Herausforderung. Der Chor ist eine von elf Abteilungen des ASV Niederndorf. Der Chor ist Mitglied im Fränkischen Sängerbund und gehört der Aurach-Sängergruppe an.

Außerdem freut sich der Chor immer wieder über neue Stimmen. Geprobt wird donnerstags ab 20 Uhr im ASV-Sportheim an der Vacher Straße. sae