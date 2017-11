Der Bürger kommt zu Wort

Die Gemeinde Neuenmarkt hält am Mittwoch, 15. November, um 19 Uhr im Gemeindesaal Neuenmarkt eine Bürgerversammlung, zu der die Bürgerinnen und Bürger aus allen Ortsteilen der Gemeinde Neuenmarkt eingeladen sind. Neben dem Bericht und den Ausführungen von Bürgermeister Siegfried Decker stehen in dieser Bürgerversammlung Vorträge über folgende Themen auf der Tagesordnung: "Digitalisierung verändert die Art und Weise wie wir leben und arbeiten - Glasfaser bereitet den Weg", Referent: Siegbert Reuther von Reuther NetConsulting; "Vom Müllkutscher zum Ressourcenretter und Energielieferanten", Referent: Detlef Zenk, Leiter des Fachbereiches Abfallberatung & Klimaschutz des Landkreises Kulmbach

Es wird darauf hingewiesen, dass in der Bürgerversammlung nicht private Einzelfälle, sondern nur gemeindliche Belange von allgemeinem öffentlichem Interesse vorgebracht werden können und das Rederecht grundsätzlich nur Gemeindebürgern zusteht. red