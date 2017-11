Der Bürger hat das Wort

Bürgermeister Franz Uome lädt auch in diesem Jahr wieder zu Bürgergesprächen in den Ortsteilen ein. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Los geht's heute im Gasthaus Schulz in Tannenwirtshaus für die Bürger aus Tannenwirtshaus und Traindorf. Morgen ist die Bevölkerung aus Neuensorg, Großrehmühle, Vorder- und Hinterrehberg ins VfR-Sportheim Neuensorg eingeladen. Am Mittwoch, 15. November, sind im SV-Sportheim Mannsflur die Mannsflurer und Hermeser dran. Die Marienweiherer diskutieren am Donnerstag, 16. November, im Gasthof "Zwei Linden" über örtliche Anliegen und Wünsche. Treff mit den Hohenbergern ist am Freitag, 17. November, im FC-Sportheim. Und im Gasthaus Weidner in Steinbach wird am Montag, 21. November sicherlich das Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus im Vordergrund stehen. Die Gesamt-Bürgerversammlung für den Markt Marktleugast und alle Ortsteile findet am Dienstag, 21. November, um 19 Uhr im FC-Sportheim an der Jahnstraße statt. kpw