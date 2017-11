Der Bürger hat das Wort in Oberhaid

Die Gemeinde Oberhaid lädt zu Bürgerversammlungen ein. Bürgermeister Carsten Joneitis (SPD) berichtet über aktuelle Themen rund um die Gemeinde.Die Versammlungen finden statt am Montag, 20. November, im TSV-Sportheim in Staffelbach, am Dienstag, 21.November, im Oberhaider Bürgerhaus, und am Mittwoch, 22.November, im Schulungsraum der Feuerwehr in Unterhaid (Beginn jeweils 19 Uhr). red