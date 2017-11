Der BRK-Kreisverband dankt vielfachen Lebensrettern

"Wer Blut spendet, hilft bis zu dreimal", erklärt Melitta Schön, die stellvertretende Kreisvorsitzende des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). Denn mit einer Spende, von denen täglich 2000 in Bayern benötigt werden, können durch die Aufspaltung des Blutes in Blutplasma, rote Blutkörperchen (Erythrozyten ) und Blutplättchen (Thrombozyten) mehreren Menschen geholfen werden.

Blutspender werden in der heutigen Medizin immer wichtiger, wie beispielsweise bei der Krebstherapie, bei der das Immunsystem so stark heruntergefahren wird, dass der Körper die Blutbestandteile nicht mehr nachbilden kann. Zum Glück für alle Bedürftigen gibt es im Landkreis fleißige Blutspender, die das BRK Erlangen-Höchstadt in Etzelskirchen ehrte.

Geehrt wurden Mitbürger, die bis zu 150-mal lebensrettendes Blut spendeten. Erschienen waren zur Ehrung neben vielen der 73 zu ehrenden Blutspender auch die Bürgermeister oder deren Stellvertreter aus Höchstadt, Gremsdorf, Adelsdorf, Mühlhausen, Wachenroth und Röttenbach. Als hervorragendes Beispiel für einen aktiven Blutspender wurden Hans Benkert und Günther Förtsch aus Höchstadt geehrt. Beide spendeten 150-mal Blut.

In einem Jahr dürfen Männer nur sechsmal und Frauen nur viermal spenden und auch nur dann, wenn man nicht kurz vorher krank war oder ein fernöstliches Land besucht hat. "Bei 100 Spenden kommen 50 Liter Blut zusammen", rechnet Melitta Schön vor. Ein ganz besonderer Dank galt auch den ehrenamtlichen, fleißigen Helfern des Blutspende-Teams aus Höchstadt und Adelsdorf, die ebenfalls an dieser Ehrungs-Veranstaltung teilnahmen.