Der blaue Himmel der Hoffnung

"Flucht" nennt sich eine Skulptur, die seit einigen Tagen den Eingangsbereich der evangelisch-lutherischen Kreuzbergkirche ziert. Der Altenkunstadter Hobbykünstler Ernst Müller hat sie zusammen mit dem jungen Afghanen Elham Rahmani aus einem Stück Baumstamm geschaffen.

Im Anschluss an den Sonntagsgottesdienst stellten die beiden ihr ausdrucksstarkes Gemeinschaftsprojekt vor. Vier Holzkreationen aus Müllers Werkstatt schmückten den Altarraum zur Predigt, die Pfarrer Christian Brecheis unter das Thema "Flucht und die Hoffnung auf Heil und Frieden" gestellt hatte.

"Auch wenn es bei uns daheim friedlich zugeht, so spüren wir doch den Unfrieden in der Welt", erklärte der Geistliche. Am Beispiel der syrischen Stadt Aleppo schilderte er das Schicksal von Menschen, die ihre Heimat verlieren. "In kleinen Booten flüchten sie über das Meer, und wenn sie Glück haben, kommen sie in Griechenland oder Italien an", sagte Brecheis. Ältere Gemeindeglieder, die im Zweiten Weltkrieg aus ihrer Heimat vertrieben wurden und viel Leid ertragen mussten, könnten sicher mit den Flüchtlingen von heute mitfühlen.

"Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen", zitierte Brecheis den früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt. Das 19./20. Jahrhundert sei die große Zeit politischer Visionen gewesen. An die biblischen Visionen habe schon damals kaum noch jemand geglaubt. Gott offenbare sich im Kleinen und Widersprüchlichen, im Gekreuzigten und auch in den Visionen des Propheten Jesaja, der davon träumt, dass es eines Tages besser werden könne. "Wer keine Träume hat, sollte zum Arzt gehen", betonte der Seelsorger. Denn wer keine Träume habe, lebe ohne Hoffnung. "Gott lädt zum Träumen ein. Deshalb lasst uns den Traum des Propheten Jesaja mitträumen, dass die Zeit kommen wird, wo keine Nation gegen eine andere mehr das Schwert erhebt", fasste Brecheis zusammen.



Kunst aus alten Autoreifen

Träume stecken seinen Worten zufolge auch in den Kunstwerken von Ernst Müller und Elham Rahmani: "Kreative Arbeiten, mit denen die Künstler ihre Gefühle zum Ausdruck bringen." Im Anschluss an den Gottesdienst stellten die Hobbykünstler ihre Skulptur "Flucht" vor. "Als ich Elham vor einem Jahr kennengelernt habe, hat er aus alten Autoreifen Kunstwerke geschaffen. Am liebsten hätte er aber mit Holz gearbeitet. Die Idee eines Gemeinschaftsprojekts war geboren", erzählte der "Holzformer" Ernst Müller.

Das Anliegen des jungen Afghanen sei es gewesen, sein Land und dessen Geschichte künstlerisch-kreativ darzustellen. So zeige die Skulptur neben der Silhouette von Afghanistan Flugzeuge, die Bomben abwerfen, zerstörte Häuser und wie Streichhölzer umgeknickte Bäume. "Das Auge des Weinens geht in ein Meer der Tränen über. Und das verdunstet im blauen Himmel der Hoffnung", erläuterte der 71-Jährige die Aussagen der Skulptur. Die ausgestreckte Hand fordere auf, den Menschen zu helfen. "Das hast du sehr gut gemacht", lobte Müller seinen jungen "Kollegen" Elham Rahmani.

Bei Kaffee und Kuchen hatten die Gläubigen Gelegenheit, die faszinierende Holzplastik näher zu betrachten und mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen. Ab 6. Oktober kann die Skulptur "Flucht" im Landratsamt Coburg bewundert werden. "Auch das Landratsamt Lichtenfels und mehrere Kirchengemeinden beider Konfessionen sind an unserem Gemeinschaftsprojekt interessiert", freut sich Müller.