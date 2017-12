Der Barde und das Bier

Mit seinen spaßigen Couplets und Liedern ist der Frankensima (und ehemalige "Bayern-1-Barde") Philipp Simon Goletz gern gehörter Gast auf den Schlager- und Volksmusikwellen des Bayerischen Rundfunks. Und mit seinen verqueren Geschichten, Stilblüten und Versen hat der Frankenwürfelträger aus dem Kulmbacher Land sich nicht nur bei Fastnacht in Franken, sondern auch in rheinischen Karnevalshochburgen in mehr als zwanzig Jahren einen geschätzten Namen erworben. Naturgemäß gilt das verbale Interesse des gebürtigen Oberfranken vielfach gutem Essen und Trinken, namentlich dem Bier, was sich aber in seinem Programm nicht zum Nachteil erweist, denn mit seinen Parodien und Stimmenimitationen gibt der Frankensima speziell alltäglichen Themen und Begriffen neue Bedeutungen, welche das Publikum mit Begeisterung vereinnahmt - den Zwerchfellmuskelkater am nächsten Morgen inbegriffen.

In Lohndorf tritt Goletz am Freitag, 17. November, 20 Uhr, in der Brauerei Hölzlein auf. red