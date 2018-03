Der Bamberg Stiftsladen ist eröffnet

red



Hier kommt jeder Bamberg-Tourist mindestens einmal vorbei: Das "Haus mit der schiefen Tür" an der Oberen Brücke 2 gleich neben dem Alten Rathaus ist seit jeher ein Blickfang. Nach einem vorübergehenden Leerstand heißt es jetzt wieder "hereinspaziert", denn seit 1. März beherbergt das historische Gebäude im Zentrum der Altstadt eine Filiale des Bamberger Stiftsladens, teilt die städtische Pressestelle mit.Die Bürgerspitalstiftung Bamberg als Mieterin bietet darin ein ausgesuchtes Sortiment mit den hochwertigen Erzeugnissen aus dem Bamberger Stiftsgarten wie zum Beispiel Liköre, Brände und den Bamberger Silvaner-Wein vom Südhang der Klosteranlage St. Michael.Wie Bertram Felix, Stiftungsreferent der Stadt Bamberg, bei der Eröffnung erklärte, "rundet die Bürgerspitalstiftung mit dem Stiftsladen in der Innenstadt das Konzept der Eigenvermarktung ihrer Produkte ab. Unsere Kunden finden hier qualitativ hochwertige Geschenkideen, die es nicht überall gibt, in einzigartiger Auswahl." Mit dem Verkauf habe sich die Bürgerspitalstiftung eine Einnahmequelle erschlossen, die der Instandhaltung und der nachhaltigen Sanierung der Kirche St. Michael und den ehemaligen Klostergebäuden dient.Der "Stammsitz" des Stiftsladens auf dem Michaelsberg befindet sich derzeit in der Frühlingspause und soll im Sommer mit erweitertem Konzept wiedereröffnet werden. Der Bamberger Stiftsladen an der Oberen Brücke ist von Montag bis Samstag zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet ( www.stiftsgarten.de ).