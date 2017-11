Der Awo-Bürgertreff sucht Englischlehrer

Im Awo-Bürgertreff Ebersdorf hat sich eine kleine Gruppe von interessierten Englischlernern gebildet, die einen Englischlehrer sucht. Das Niveau sollte für Einsteiger gelten, die zum ersten Mal mit der Sprache Englisch in Berührung kommen. Wer sich gerne mit Englisch beschäftigt und auch anderen helfen will, sich dieser Sprache zu nähern, darf sich gerne telefonisch bei Nadine Jacob unter 09562/4037283 melden oder persönlich im Awo-Bürgertreff in der Frohnlacher Straße 31 vorbeikommen. red