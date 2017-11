Der ASB bittet um Wichtelgeschenke

Der ASB Coburg Land geht mit seiner Wichtelaktion zu Weihnachten in die zweite Runde. Im vergangenen Jahr konnten sich nur Kinder aus Neustadt anmelden; dieses Jahr wird die Aktion auf Sonnefeld ausgeweitet. Der Aufruf richtet sich an Kinder unter 14 Jahren, welche einen Wunsch zu Weihnachten haben und deren Eltern es sich auf Grund ihrer wirtschaftlichen Situation jedoch nicht leisten können, diesen Wunsch zu erfüllen. Ein Elternteil muss im Sekretariat des ASB-Pflegeheims (Hausgemeinschaft Anna von Henneberg) in Sonnefeld beziehungsweise in der Verwaltung des ASB in der Sonneberger Straße 25 in Neustadt vorbeikommen und den Wunsch mitteilen. Abgabeschluss für Wünsche ist Freitag, 24. November, um 12 Uhr.

Nachdem alle Wünsche eingegangen sind, übertragen Mitarbeiter des ASB diese auf einen Wunschzettel, die Zettel werden an den Weihnachtsbaum in den Rathäusern in Sonnefeld beziehungsweise Neustadt ausgehängt. Wer ein Geschenk übernehmen möchte, nimmt die Karte mit dem Wunsch vom Baum im Rathaus, besorgt das Geschenk und gibt dieses verpackt mit der Karte im Sekretariat des ASB in Sonnefeld oder in der Verwaltung in Neustadt ab. red