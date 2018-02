Der Architekt des Aufschwungs

"Wenn dir das Leben Zitronen beschert, dann mach Limonade daraus." Unter den Bundespolitikern der Vergangenheit hat Ludwig Erhard wie wohl kaum ein Zweiter diese Volksweisheit so gut in die Tat umgesetzt. Mit dem Vortrag "Der fränkische Kanzler" beleuchtete der Historiker und Geschichtslehrer Elmar Geus das Leben des gebürtigen Fürthers, der als "Vater des Wirtschaftswunders" in die Geschichte eingegangen ist.

Wie Geus bei seinem Vortrag in der Gastwirtschaft "Zum Hirschen" den Zuhörern nahe brachte, blies Ludwig Erhard der raue Wind des Lebens vor seiner Politikerkarriere ordentlich ins Gesicht. Als Zweijähriger erkrankte er an spinaler Kinderlähmung, konnte mit seinem dadurch deformierten Fuß zeitlebens längere Wegstrecken nur mit Mühe zurücklegen. Im Ersten Weltkrieg litt er zunächst an Fleckfieber, wurde dann, zwei Monate vor Kriegsende, durch einer Granate schwer verletzt. Zurück blieben körperliche Einschränkungen, aber offenbar keine seelischen Wunden. "Vielleicht erklärt sich aus diesem ersten Lebensabschnitt jener ungebrochene Optimismus, der Erhards Handeln später auszeichnete", sagte der Referent.



Vortrag mit Aha-Effekten

Dass Erhard von 1949 bis 1963 das Amt des Bundeswirtschaftsministers innehatte und anschließend drei Jahre Bundeskanzler war, ist Allgemeinwissen. Der Referent, Geschichtslehrer und Historiker aus Leidenschaft, schürfte aber tiefer, vermittelte mit seinen kurzweilig dargebrachten Ausführungen so manchen Aha-Effekt.

Klar kamen in dem Vortrag wirtschaftspolitische Termini zur Anwendung bei der Darstellung des Wirkens eines Politikers, der mit seiner Zigarre das Bild des nach schlimmen Kriegsjahren gelungenen Aufschwungs auch visuell verkörperte. So erzählte Geus wie Erhard, nachdem er 1945 bayerischer Wirtschaftsminister geworden war, bei jeder Gelegenheit für sein Programm von der Aufhebung der Bewirtschaftungsvorschriften warb.

Im Falle von Ludwig Erhard falle im selben Atemzug oft das Attribut "Vater des Wirtschaftswunders". Der Politiker selbst habe diesen Begriff aber stets abgelehnt, wie der Referent unterstrich und dabei Erhard zitierte, der einmal rückblickend sagte: "Ich kann den Begriff nicht gelten lassen, weil das, was sich in den letzten Jahren vollzogen hat, alles andere als ein Wunder war. Es war die Konsequenz der ehrlichen Anstrengung eines ganzen Volkes."

Beim Skizzieren des Lebens Erhards durften das schwierige politische Verhältnis mit seinem Vorgänger im Amt des Bundeskanzlers, Konrad Adenauer, nicht fehlen. Mitunter sei Adenauers Kritik Richtung Erhard richtiggehend scharf gewesen. Erhard unterstütze die Industrie und ihre Bedürfnisse nicht genügend und solle "mehr arbeiten, statt immer Reden zu halten", heißt es in den verbalen Attacken Adenauers unter anderem.

Doch auch Erhard hatte seine Schwächen, die der Referent in seinem Vortrag nicht ausklammerte. So erfuhren die Zuhörer, dass Erhard vertieftes Aktenstudium hasste, die konkrete Ausgestaltung von Projekten in der Regel seinen Referenten überließ und ihnen oft blind vertraute. An seinen zweifellosen Verdiensten um die Bundesrepublik schmälere das nichts.



Fußball begeisterte ihn

Ein Blick in Seelenleben und Charakter eines Ludwig Erhard vervollständige das Bild von Ge us' Ausführungen. Erhard habe als Mann des Volkes, als Mensch wie du und ich gegolten. Die Fußballzeitung war ihm Pflichtlektüre, immer wieder sah man ihn und seine Frau in den Fußballstadien der Republik, "seine" Spielvereinigung Fürth interessierte ihn freilich zuallererst. Außerdem mochte er klassische Musik, moderne Malerei und Architektur. Schlagerliedern und Blasmusik konnte er hingegen gar nichts abgewinnen. "Von seiner Natur her war er aber keineswegs leutselig, sondern sehr schüchtern und in sich zurückgezogen", so Geus.

"Wenn es bei den Bayern heißt: Ancelotti bleibt unser Trainer, weiß man ja, was das zu bedeuten hat", meinte der Referent, selbst Bayern-Fan. Genauso habe man dem 1963 zum Kanzler gewählten Erhard drei Jahre später den Rücken gestärkt, nachdem die Arbeitslosenzahlen auf bedrohliche, heute lächerlich wirkende 0,7 Prozent gestiegen waren. Am 1. Dezember 1966 wurde Bundeskanzler Ludwig Erhard von Kurt-Georg Kiesinger abgelöst. Erhard war zwar noch zweimal Alterspräsident des Bundestages, dennoch sei es in seinen letzten Lebensjahren still um ihn geworden. Infolge eines von seinem alkoholisierten Chauffeur verursachten Autounfalls verschlechterte sich seine bereits angeschlagener Gesundheitszustand und er starb am 5. Mai 1977.

"Das von Ludwig Erhard eingeführte Modell der sozialen Marktwirtschaft machte Adenauers erfolgreiche Politik erst möglich. Er zeigte den Weg in eine freiheitliche Wirtschaftsgesellschaft und sollte daher nicht in Vergessenheit geraten", so das Resümee des Referenten.