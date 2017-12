Der Advent ist die Zeit der Sehnsucht - auch nach Gott?

W ie erleben Sie überhaupt ihren ganz persönlichen Advent? Morgen wird die erste Kerze entzündet. Gleich zu Beginn wünsche ich Ihnen von Herzen, dass auch in Ihrem Inneren ein Licht leuchten möge.

Advent, so wissen wir, ist die Zeit der Ankunft, des Wartens und Erwartens. Advent ist aber auch die Zeit der Sehnsucht. Sehnsucht ist das liebende Verlangen nach dem, was mein Herz zutiefst erfüllen und befriedigen kann.

Wir alle haben in unserem Leben oft menschliche Sehnsüchte. Jeder von uns hat doch Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Liebe, Freude und Glück. Haben wir auch Sehnsucht nach Gott?

Der heilige Augustinus hat einmal gesagt: Die große Sehnsucht Gottes ist der Mensch. Doch was heißt Menschsein in unserer Welt? Was ist in meinem Leben wichtig? Welchen Stellenwert hat der Advent?

Advent ist eine Zeit, die besonders unsere inneren Gefühle wachrütteln will. Und jeder von uns hat doch unterschiedliche Gefühle, Erwartungen und Sehnsüchte. Oder haben wir keine inneren Gefühle mehr? Speziell in diesen Tagen treffe ich auf verschiedene Sehnsüchte und Hoffnungen der Menschen. Ob es jene sind, die eine Arbeitsstelle suchen oder Angst haben, im neuen Jahr auf der Straße zu stehen. Oder im Krankenhaus erfahre ich täglich diese unterschiedlichen inneren Prozesse sowohl bei alten als auch bei vielen jungen Menschen. Und ganz extrem trifft es uns, wenn wir ganz persönlich mit einer Lebenskrise konfrontiert werden.

Advent ist aber auch die Zeit, in der aus der Wüste heraus uns eine Stimme Hoffnung schenkt: Sich auf das Licht zu freuen, das so manche Finsternis erhellt.

Wir alle kennen doch unsere ganz persönlichen Wüstenzeiten und Wüstentage, wo wir ausgebrannt, leer, hilflos und fragend sind. In den kommenden Wochen führt uns der Weg an eine ganz besondere Quelle, zu einem Stall nach Betlehem. Diese Zeit will uns in Jesus Christus ein helles Licht für unsere inneren Dunkelheiten schenken.



Das Herz soll weit werden

Fragen Sie sich deshalb in der Adventszeit immer wieder einmal, was Ihre tiefste Sehnsucht eigentlich ist. Wenn Sie mit Ihrer eigenen Sehnsucht in Berührung kommen, wird das Herz weit werden. Und wenn Sie die Adventslieder singen oder die Texte aus dem Buch des Propheten Jesaja hören, dann lassen Sie einmal die Worte so in sich einsinken, dass Sie ihre Sehnsucht ganz neu anstacheln. Und solch eine verheißungsvolle Sehnsucht im Herzen wünsche ich besonders jenen, die sich noch mitten in einer trostlosen Wüste befinden.



(Manfred Griebel ist Diakon und Krankenhausseelsorger in der Pfarrei Sankt Kilian Haßfurt.)