Der 10. Wartenfelser Weihnachtsmarkt findet am kommenden Sonntag statt

Der 10. Wartenfelser Weihnachtsmarkt im und rund um das Feuerwehr-Gerätehaus steht am kommenden Sonntag, 3. Dezember, an. Geöffnet ist das Marktgeschehen ab 13 Uhr und wird bei winterlichem Wetter sicherlich erneut viele Gäste und Besucher anziehen.

Ob ein Plausch mit Nachbarn, Freunden und Bekannten bei Glühwein, Lebkuchen und Bratwürsten oder ein gemütlicher Bummel durch das reichhaltige Angebot an den zahlreichen Verkaufsständen, es ist für sicherlich jeden Geschmack etwas dabei. Teilnehmende Vereine sind der ATS, die Reservistenkameradschaft und Feuerwehr Wartenfels und für die Organisation ist Marktmeister Norbert Tempel verantwortlich.

Ein besonderes Augenmerk sollten alle auch wieder der Krippenausstellung im Dachgeschoss des Gerätehauses schenken, die Gustav Tempel zusammengestellt hat.

Für die musikalische Umrahmung tragen der Männergesangverein Wartenfels-Schwand sowie Musikverein Wartenfels Sorge. Das Christkind Samira Berg spricht den Prolog, der aus der Feder von Edi Gareis stammt.