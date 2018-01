"Deportation Class" im Gemeindehaus Ebern

Der Asylhelferkreis zeigt am Donnerstag, 30. November, den Film "Deportation Class". Der Film zeichnet erstmals das umfassende Bild einer Sammelabschiebung in Deutschland, von ihrer Planung bis zur Ankunft der teils von "Blutrache" bedrohten

Flüchtlinge in ihrem Herkunftsland Albanien. Beginn ist um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Ebern. Mitveranstalter sind die beiden Eberner Kirchengemeinden und die VHS Ebern. Der Eintritt ist frei. Anschließend besteht die Möglichkeit zum Austausch. red