Den Sportplatz für Fahrübungen genutzt

Den Ausweichsportplatz des FSV Viktoria Krum haben unbekannte Autofahrer für ein ausgiebiges Fahrtraining missbraucht. Dort ließen sie in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagnachmittag ihre Fahrzeuge driften und machten Beschleunigungs- und Bremsversuche, wobei tiefe Fahrspuren zurückblieben. Einer der Pkws blieb dabei sogar in dem aufgeweichten Boden stecken und konnte sich nur durch Unterlegen der zurückgelassenen Fußmatten wieder befreien. Die beteiligten Fahrzeuge dürften erheblich verschmutzt worden sein; der Schaden an dem Rasen beläuft sich auf 2500 Euro. Die Polizei sucht die unbekannten Rallyefahrer. Die Inspektion Haßfurt bittet um Hinweise unter Telefon 09521/9270.