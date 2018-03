Den Meisterbrief "vergoldet"

Die Firma Bodenschlägel GmbH & Co. KG, Objekteinrichtungen & Schreinerei mit Sitz in Rugendorf, hatte kürzlich die beiden Schreinerinnungen von Kulmbach und Bayreuth zu einem Schreiner-Stammtisch in die Firma Bezold GmbH & Co. KG nach Bayreuth eingeladen. Der Betrieb war von dem Kulmbacher Obermeister der Schreinerinnung vor knapp einem Jahr als Geschäftsführer übernommen worden und wird als Kompetenzfirma in Sachen Mineralwerkstoffe und Innenausbau weitergeführt.

Jürgen Bodenschlägel würdigte dabei das Aufbauwerk von Werner Bezold, der aus der Hand von Andreas Pimpl, dem Obermeister der Schreinerinnung Bayreuth, den goldenen Meisterbrief der Handwerkskammer Oberfranken erhielt. Die Voraussetzung dafür ist, dass ein Meister den Betrieb über einen Zeitraum von 30 Jahren geführt und das 65. Lebensjahr erreicht hat.

Wie Jürgen Bodenschlägel erklärte, erfolgte die Expansion seines Betriebes nicht von ungefähr: "Die Firma Bezold ist ein Unternehmen, das als ein führender Spezialist für Mineralwerkstoffe gilt und wir haben mit dem Kauf die Möglichkeit, das Unternehmen mit den eigenen Händen beeinflussen zu können. Wir sehen diesen Betrieb in Bayreuth auch als eine Unterstützung unseres gesamten Portfolios an. Wir haben schon immer zusammengearbeitet, so dass auch ein solides Fundament da ist, auf dem man aufbauen kann."

Die Firma Bezold ist 60 Prozent Zulieferer des Reisemobilherstellers Frankia in Marktschorgast und beliefert darüber hinaus Schreinereien und Installationsbetriebe sowie Privatleute in ganz Deutschland.



Werner Reißaus