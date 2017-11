Den Luxus der Zeit in Bad Kissingen entdecken

Zahlreiche Events





Bad Kissingen stellt mit dem "Kulturprogramm 2018" ein umfangreichesVeranstaltungsangebot für das kommende Jahr vor.Mit modernem Layout und stimmungsvollen Bildmotiven präsentiert das bayerische Staatsbad auf über 100 Katalogseiten kulturelle Höhepunkte: Von Tanz über Musik und Theater bis hin zu Kabarett bietet Deutschlands bekanntester Kurort zahlreiche Events, die bewusste Momente erleben lassen.Kissinger Winterzauber, Kissinger Sommer und Kissinger Kabarettherbst als saisonale Leitthemen laden Besucher zu besonderen kulturellen Erlebnissen ein. "Die hohe Qualität und Dichte des Kissinger Kulturprogramms ist ein wesentlicher Faktor für die Gesundheitsgäste unseres Staatsbades. Sie trägt zur Stärkung der seelisch-mentalen Gesundheit bei und fördert einen gesunden Lebensstil", erklärt Frank Oette, Kurdirektor und Geschäftsführer der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH.Der Jahreswechsel 2017/2018 wird in Bad Kissingen vom Kissinger Winterzauber begleitet. Mit dem Neujahrskonzert der Berliner Symphoniker sowie der Verschmelzung unterschiedlicher Musikgenres durch das Ensemble Drumaturgia & Friends wird das neue Jahr mit hochrangiger Kultur eingeläutet.Im Rahmen des Kissinger Sommers kommen die Ohren von Musikliebhabern voll auf ihre Kosten. Von Juni bis Juli empfangen Stadt Bad Kissingen und Bayerische Staatsbad Bad Kissingen GmbH ihre Gäste unter anderem mit den klangvollen Melodien der Werke Mozarts, Strauß' und Brahms'.Mit dem größten Stadtfest des Staatsbads, dem Rakoczy-Fest vom 27. bis 29. Juli, werden im Sommer jährlich tausende Besucher angelockt. Zum Höhepunkt der warmen Jahreszeit feiert Bad Kissingen dann bei ausgelassener Stimmung seine ruhmreiche Geschichte.Der Herbst in Bad Kissingen garantiert dagegen eine Alltagsflucht der humorvollen Art. Thomas Reis, Tina Teubner, Constanze Lindner und viele weitere Künstler sorgen im Kabarettherbst für trainierte Lachmuskeln ihres Publikums. Mit diesen und vielen weiteren Veranstaltungen wie dem Musical Hair, der "ABBA Tribute Show" oder auch dem traditionellen Rosenball stehen auch im kommenden Jahr jede Menge kulturelle Highlights auf dem Programm.Das Kulturprogramm 2018 mit Informationen zu allen Veranstaltungen kann unter Tel.: 0971/804 84 44 sowie per Mail unter tourismus@badkissingen.de angefordert werden.Ab sofort liegt es an der Tourist-Information Arkadenbau aus. Damit Kulturinteressierte keinen Höhepunkt verpassen, liegt der Printversion auch ein Jahreskalender bei.Im Internet ist der neue Katalog unter der Adresse www.badkissingen.de/jahreskulturprogramm2018 zu finden.