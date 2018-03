Den Kameradschaftsverbänden fehlen drei Vorbeter

Die Jahresversammlung des BKV-Kreisverbandes Bad Staffelstein fand bei der Soldatenkameradschaft in Wolfsdorf statt. Der Vorsitzende der Soldatenkameradschaft Wolfsdorf, Thomas Hümmer, begrüßte im Vereinsheim "Alte Schmiede".

Schriftführer Konrad Laux gab bekannt, dass die nächste Versammlung 2019 in Draisdorf stattfinden wird. Ein großes Thema war die Friedenswallfahrt nach Vierzehnheiligen am Sonntag, 6. Mai. Hinter der Durchführung der Wallfahrt standen bis vor kurzem drei große Fragezeichen. Der bisherige federführende Verein aus Oberleiterbach habe sich nochmals bereiterklärt, bei der Abhaltung der Veranstaltung mitzuwirken, wusste Kreisvorsitzender Roland Leicht zu berichten. Auch der BSB sei nun involviert und stelle Lautsprecherträger zur Verfügung. Für das kommende Jahr jedoch würden drei Vorbeter gesucht. Wer sich dies vorstellen kann, möchte sich beim Kreisvorsitzenden melden.

Die beiden Kassenprüfer Wolfgang Herold und Heinrich Bechmann bescheinigten dem Schatzmeister Rudolf Böhling eine einwandfreie Kassenführung. Es folgten die Termine für 2018: Samstag, 21. April, Reinigung des Ehrenmals in Vierzehnheiligen; Sonntag, 6. Mai, Friedenswallfahrt nach Vierzehnheiligen; Sonntag, 10. Juni, Gedenkgottesdienst am Vermisstenkreuz in Dörfleins.



Bus nach Schwandorf denkbar

Zur Landesversammlung in Schwandorf am Samstag, 23. Juni, könnte bei genügend Interesse ein Bus eingesetzt werden. Das Kreis- und Pokalschießen findet am Freitag, 26. Oktober, von 18 bis 21 Uhr sowie am Samstag, 27. Oktober, von 16 bis 20 Uhr im Schießsportzentrum in Michelau statt. Die Sieger werden dann am Samstag, 10. November, um 19 Uhr an gleicher Stelle bekanntgegeben. Für das Pokalschießen werden noch Standaufsichten gesucht. Es ist nicht zwingend dazu eine Schießleiterausbildung nötig. Wer Interesse hat, meldet sich bei Roland Leicht oder Konrad Laux. Am Samstag, 21. Juli, können die Kameradschaften am Großkaliberschießen am Oschenberg teilnehmen. thü