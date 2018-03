Den Hetzelsdorfer Rundweg gehen

Eine Wanderung des Kneipp-Vereins Forchheim führt am Samstag, 24. März, von Hetzelsdorf zum Reisberg mit reizvollen Ausblicken zum Walberla und auf das Wiesenttal. Gäste sind willkommen. Am Ende ist ein geselliger Ausklang im Gasthaus Penning-Zeisler vorgesehen. Treffpunkt für Mitfahrgelegenheiten ist um 9 Uhr am Parkplatz Schönbornstraße in Forchheim. Anmeldung erbeten unter Telefon 0160/96370714. red