Den heiligen Josef geehrt

Zu Ehren des heiligen Josef wurde in der Thonberger Kirche "Sankt Josef" eine Eucharistiefeier mit anschließendem Patronatsfest im Bürgerhaus gefeiert.



Zahlreiche Besucher

Franziskanerpater Maximilian Kray freute sich neben den Besuchern über die zahlreiche Teilnahme der Erstkommunionkinder mit den Ministranten und den kirchlichen Funktionsträgern.

Beim gemütlichen Beisammensein im Bürgerhaus sprach Pfarrgemeinderats-Vorsitzender Manfred Pauli auch die Zusammensetzung des Pfarrgemeinderates an. Dieser werde sich im April neu konstituieren. Für die Filialkirche "Sankt Josef Thonberg" wurden gewählt: Martina Wachter, Claudia Popp und Bernhard Porzelt. Ersatzmitglieder sind Hermine Scherbel und Manuela Petrouscheck. Als Weiteres wurden vergangene Aufgaben mit Baumaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Erzbischöflichen Ordinariat, den Besuchen der Erzbischöfe und den alljährlich wiederkehrenden Feierlichkeiten in Thonberg angesprochen.