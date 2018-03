Die sieben Teilnehmerinnen des ersten Weiterbildungskurses "Heilerziehungspfleger im Erziehungsdienst" erhielten an der Augustinus-Schule in Gremsdorf ihre Zertifikate, die ihren Fachkraftstatus für die Tätigkeit in allen Kindertageseinrichtungen in Bayern bestätigen.

Das vom bayerischen Sozialministerium vergebene Zertifikat bestätigt, dass die Absolventinnen nun Fachkräfte in allen bayerischen Kitas und Kindergärten sind und somit faktisch den Erzieherinnen gleichgestellt sind. Die Weiterbildung bestand aus 120 Theoriestunden und einer halbjährigen Praxisphase in einer Kita, es musste eine Hausarbeit verfasst und eine Kompetenzüberprüfung in der Kita bewältigt werden.

Die Heilerziehungspflegerinnen im Erziehungsdienst bringen jetzt ihre Doppelqualifikation als Fachkräfte in die Kindergärten, Horte, Kinderkrippen und Kitas ein. "In Zeiten von Integration und Inklusion", so Schulleiter Andreas Keidel, "ist es von großem Vorteil, wenn Kindertageseinrichtungen sich multiprofessionell aufstellen und Fachkräfte mit unterschiedlichen Schwerpunkten beschäftigen."

Konzipiert und durchgeführt haben das Projekt die beiden Dozentinnen Bettina Businger und Kerstin Paulus an der Fachschule der Barmherzigen Brüder Gremsdorf.

Alle Absolventinnen haben bereits Arbeitsverträge abgeschlossen, die meisten im Kinderbildungsbereich, für den sie ihre hohe fachliche Qualifikation nun nachgewiesen haben. Und sie können einhellig bestätigen, dass ihr ihr Blick für die Individualität der Kinder sehr geschätzt werde. An der Augustinus-Schule läuft mittlerweile die Qualifikation zum dritten Mal. Für einige Bewerber ist das Angebot ein bedeutendes Entscheidungskriterium für die Heilerziehungspflegeausbildung an dieser Schule. red