Den Anwälten platzt der Kragen: Weitere Vernehmungen notwendig

Das war mal ein ungewöhnlich großer Auflauf für einen Strafprozess des Schöffengerichts. Sechs Polizisten führten die drei Angeklagten mit Hand- oder Fußfesseln fixiert aus der seit Anfang Januar wegen Verdunkelungsgefahr andauernden Untersuchungshaft vor. Gutachterin, Richter, zwei Schöffen, Gerichtsdiener, Staatsanwalt und gut gefüllte Besucherbänke. Dazu lebhafte Diskussionen zwischen Anwälten und Gutachterin und Anwälten und Richter - es war fast wie in einer TV-Gerichtsserie.

Den drei Angeklagten - ein 33-Jähriger und sein 34 Jahre alter Bruder sowie deren 30 Jahre alter Cousin - wird vorgeworfen, in der Silvesternacht 2017 einen 30-Jährigen auf dem Nachhauseweg von der Diskothek an der B 303 nahe Niederwerrn zusammengeschlagen zu haben - mit teils erheblichen Verletzungen wie einem komplizierten Nasenbeinbruch, Einblutungen in die Augen und einer Gehirnerschütterung. Strafbar als gefährliche Körperverletzung. Laut Anklage sollen die drei "zur Herstellung der Familienehre" gewalttätig geworden sein.



Opfer erkennt 34-Jährigen wieder

Zum Prozessauftakt im Juli hatte sich nur der 33 Jahre alte Angeklagte geäußert. Er sei zunächst nicht in der Disco gewesen, wo der Streit zwischen seinem Bruder und dem späteren Opfer begonnen haben soll. Er habe mit seiner Freundin, seinem Cousin und dessen Frau zu Hause gefeiert und sei angerufen worden, dass sein Bruder abgeholt werden wolle, da es einen Streit in der Disco gegeben habe. Man habe den Bruder geholt, doch was danach geschah, hat sich auch durch den jüngsten Verhandlungstag nicht erhellt.

Ob die drei Männer geplant hatten, dem Opfer mit dem Auto zu folgen und es zu verprügeln, ist unklar. Das Opfer hatte am ersten Prozesstag auch nur den 34-Jährigen wiedererkannt, mit dem er sich in der Disco gestritten hatte. Nach dem ersten Schlag sei er benommen gewesen, es seien aber mindestens zwei Schläge gewesen.

Jetzt ging es darum, den Ablauf des Abends vor und nach der Schlägerei zu rekonstruieren. Ein Türsteher erinnerte sich, dass der 34-Jährige und das Opfer lautstark gestritten hätten. Man habe die Kontrahenten mehrfach ermahnt und schließlich gebeten, die Disco zu verlassen. Der 34-Jährige habe gesagt, es sei darum gegangen, dass das spätere Opfer die Freundin des Mannes belästigt habe. Beide Seiten seien aggressiv gewesen, betonte der Zeuge. Außerdem seien sie "alle gut betrunken gewesen und haben kräftig gefeiert". Er habe aber nicht wahrgenommen, dass der 34-jährige Angeklagte wegen des Alkoholkonsums nicht mehr Herr seiner Sinne gewesen sei. "Er hat nicht gelallt und ist nicht getorkelt. Wir haben uns auf Englisch unterhalten und er hat ganz normal mit mir geredet."

Intensive Nachfragen der Anwälte gab es bei den Aussagen der beiden Sicherheitsbeamten, die in der Silvesternacht in der Gemeinschaftsunterkunft in den Conn Barracks an der Wache Dienst hatten. Dort kam das Opfer gegen 3.45 Uhr an, blutüberströmt. Man leistete erste Hilfe, informierte Rettungsdienst und Polizei. Was das Opfer, das schlecht Deutsch sprach und sich nur gestikulierend verständigte, genau in dieser Nacht über die Vorfälle gesagt hat und von wie vielen Angreifern es attackiert wurde, ist unklar.

Als der Vorsitzende Richter die Beweisaufnahme schließen wollte und den Staatsanwalt zum Plädoyer aufforderte, erzeugte das einen Streit zwischen Anwälten und Richterbank. Die Anwälte forderten vehement, dass einer der Polizisten, der in der Nacht das Opfer vernommen hatte, noch einmal gehört wird. Er ist im Moment in Urlaub. Zudem sei es unerlässlich, dass ein Zeuge, der mit dem Opfer in der Gemeinschaftsunterkunft lebte, vorgeführt werde. Nach einer 20-minütigen Unterbrechung entschied das Gericht, das Verfahren mit drei weiteren Terminen bis Mitte September fortzusetzen.